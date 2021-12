– 1977-ben kaptam útlevelet először – és utoljára. Természetesen Magyarországot álmaim országának láttam, legfőképpen Budapestet, ahol számos ismerősöm élt, egyiküknél laktam is. Kézről kézre adtak, és csak ámultam-bámultam, mennyi gyönyörűség van ebben az országban, amelyet mi is magunkénak tekintettünk, még akkor is, ha egy szégyenletes határt húztak közénk. Óriá­si volt a kontraszt a két ország között. A puha és a kemény diktatúra közötti különbség lépten-nyomon tapasztalható volt. Magyarország maga volt a szabadság birodalma ahhoz képest, amiben mi éltünk. Az élményeimet el is meséltem odahaza, lehet, hogy emiatt nem kaptam többé útlevelet, mert a besúgóhálózat tette a dolgát.