Az ország bármely részéből érkező négyfős csapatok mérhetik össze tudásukat korosztályonként különböző ügyességi és logikai feladatokban, írja a VándorViadal honlapja. A 2021-ben útjára indított megmérettetés sorozat életre szóló élményeket ígér a résztvevőknek, továbbá megismerteti és felfedezteti velük hazánk kulturális és természeti értékeit, miközben közösséggé formálja az elindult diákokat.

A tavaszi online selejtező utolsó, 5. fordulója is véget ért, az eddigi fordulók összesített eredményei után pedig az első korcsoportban döntőbe jutott 20 csapat között 3 Fejér megyei intézmény is megtalálható (a döntőbe egy iskolából csak egy csapat juthatott be). A bejutott csapatok első feladata egy bemutatkozó kisfilm készítése, melynek beérkezte után tudják meg a döntő titkos helyszínét. Rögtön az első helyen lelhető meg a székesfehérvári, idén 50 éves Tóvárosi Általános Iskola „Vándor Vidrák” néven szereplő négyese, akik 16781 ponttal abszolválták a selejtezőt. Az 5 fordulóból kettőben is győzedelmeskedő csoport tagjai Andris, Laci, Niki, Lili. Andris egy sokat túrázó és olvasó introvertált fiú, aki remek társaság és megfontoltsága, valamint matematika tudása nélkülözhetetlen a csapatban. Laci 9 éve focizik, emellett eredményes atlétikában is. Legfőbb erénye a gyorsaság, illetve találékony, barátságos és vicces. Niki 6 éve versenyszerűen triatlonozik, hatalmas tűrőképességgel és akaraterővel rendelkezik, emellett segítőkész és kiválóan rajzol. Lili 6 éve atletizál, szabadidejében kézműveskedik, megbízható és eszes.

A Fejér megyei alakulatok közül második, a selejtező többi csapatát figyelembe véve hatodik helyen jutott döntőbe a zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola kvartettje, akik 14324 ponttal végeztek. Az 5 fordulós selejtezősorozat 4. fordulójában, éppen a tóvárosiakat megelőzve végeztek első helyen.

Tagjai Olivér, Nóri, Domi és Dóri. Olivér 6. osztályos, lelkes és együttműködő csapattag. Nóri 7. osztályos, aki feladatcentrikusnak és kreatívnak írja le magát. Domi szintén 7. osztályos, alkotótípus, valamint kalandkedvelő. Dóri 8. osztályos, precizitásával és kitartásával igyekszik csapatát győzelemre vezetni.