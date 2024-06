„A siker titka - TDK Orientációs Délután” címet kapta az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának június 10-i, hétfői programja, melyen többek között sor kerülhetett a Bejczy Antal Robotverseny díjátadó ünnepségére, valamint a megmérettetésre készített munkák bemutatására is. A kétfordulós versenyre első körben hét középiskolai csapat jelentkezett, melyek közül hat jutott tovább a második fordulóba – árulta el köszöntőjében Nagyné Hajnal Éva, aki az Alba Regia Műszaki Kar (AMK) Tudományos Diákkörével együtt szervezte meg a programot.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

- Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara elkötelezett a tehetséggondozás mellett, ezért évek óta működtet tehetséggondozó programokat. Ilyen az egyetem AMK Tehetséggondozó Pontja is, amely kiválóan akkreditált tehetségpont minősítést kapott nemrégiben – árulta el a szervező, aki a kar tudományos diákköri tevékenységét is kiemelte, jelezve a középiskolásoknak, hogy várják az érdeklődőket e területen is. A robotika verseny dobogós helyezettjei külön elismerésben részesültek: harmadik lett a Széchenyi István Műszaki Technikum Mikrobi csapata, második a Vörösmarty Mihály Technikum VMgoLego csapata, a dobogó legfelső fokára pedig a Hunyadi Mátyás Technikum Robotikai hősök csapata jutott fel.