Évek óta szoros kapcsolatot ápol Hornok Róbert és gárdonyi egyesülete a Szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal, amely ismét szintet lépett.

- A Szurkolók az Állatokért Alapítvány csapatával kiváló a kapcsolatom, mind magánemberként, mind a Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület elnökeként. Kapin Ricsi barátom, az Alapítvány vezetője jelezte felém, hogy elromlott az egyetlen notebookjuk, amely elengedhetetlen a munkájukhoz. Nem volt kérdés számomra, hogy segítek nekik, ezzel is kifejezve megbecsülésemet aktív és áldozatos munkájukért, amelyet hosszú évek óta tesznek az állatokért – árulta el a feol.hu-nak az adományozó, aki a napokban át is adta az eszközt a szervezetnek. A két csapat – tudtuk meg -, a későbbiekben is tervez közös projekteket.