2017 óta védett Székesfehérváron a Rácbánya területe, ahonnan a Velencei-hegységre is remek kilátás nyílik – mutatott rá Csete Gábor, a Városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője május 30-án, a terület bejárásán, ahol az új tanösvényt mutatta be Cser-Palkovics András polgármester kíséretében. Hasonló geológiai képződmény nem csak az országban, de egész Európában ritka – tette hozzá a szakember, ahogy azt is: nevezhetnénk fehérvári ingóköveknek is, ahol egyébként a bánya rekultivációja után a természet vette át a főszerepet. A Rácbánya tanösvényt jelző táblákat több helyen kihelyezi a város, ezzel is jelezve, hogy a Sóstó Természetvédelmi Területe után Székesfehérvár másik természetvédelmi területén, a Rácbányában is tanösvényen sétálhatnak végig mostantól a kirándulók.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Olyan tanösvényt szerettünk volna létrehozni itt, ahol megmutathatjuk a terület fantasztikus élővilágát, értékeit, geológiai jellemzőit. Nagyon fontos helyszín lesz tehát a Rácbánya a környezeti nevelés szempontjából – tette hozzá Csete Gábor, megemlítve, hogy a Bregyó mögött is hasonló terveik vannak.