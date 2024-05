A nagy múltra visszatekintő általános iskola töretlen fejlődését mutatja, hogy a megnövekedett diáklétszám miatt az iskolaépület egy ideje már szűkösnek bizonyult. A fenntartó Székesfehérvári Egyházmegye támogatásának köszönhetően az elmúlt években rendkívül fontos és látványos beruházás zajlott az oktatási intézmény háza táján: a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola új épületszárnnyal bővült, mely modern, korszerű körülményeket biztosít az oktató-nevelő munkához.

Az épületbővítés elkészült, az ünnepélyes átadó szentmisével kezdődött, majd Spányi Antal megyés püspök mondott áldást a megújult épületre.

– A katolikus egyháznak nemcsak hitéleti feladatai vannak, hanem a küldetése arról szól, hogy az egész társadalmat alakítsa és formálja. Ebben benne van a családok támogatása. A családtámogatáshoz pedig hozzátartozik a gyerekek támogatása. Fontosnak éreztük az oktatási, nevelési munkánkat is. Itt 250 éve folyik katolikus nevelés, ami persze nem volt folyamatos, hiszen a kommunizmus éveiben ez lehetetlenné vált. Amikor újraindult az oktatás, az iskola kicsi lett, időközben a gyerekek kinőtték. Lehetőség nyílt arra, hogy az építkezéshez szükséges telket megszerezzük, és hála Istennek a város támogatásával, polgármester úr segítségével sikerült ezt az iskolát így felépíteni, és megalkotni az új szárnyat. Örülök neki, hogy a gyerekek örömmel vették birtokba az iskolát és jól érzik magukat benne. Biztos vagyok abban, hogy tanulmányi eredményeiken és magatartásukon is látszani fog, hogy kulturáltabb, alkalmasabb körülmények között tudják napjaik nagy részét eltölteni, tudnak készülni az életre – fogalmazott Spányi Antal megyés püspök, s hozzátette: a móriak és a környékbeliek is szeretik, becsülik az intézményt és a benne folyó oktató, tanító, nevelő munkát.

Az általános iskola igazgatója, Kovács Béla felidézte: az új épületszárny tervezési munkálatai 2018-ban, a kivitelezés 2022-ben kezdődött.

– Az intézmény egy jelentős bővítésén vagyunk túl. Az alapterülete eddig 1500 négyzetméter volt, most ez 50 százalékkal kibővült azzal, hogy 750 négyzetméteres új épület áll rendelkezésünkre. Ez egy teljesen új épületszárny. Három szintes tömbjében különböző tantermek, szaktantermek, testnevelést szolgáló helyiségek vannak. Ez az iskola lehetőségeit nagyon jelentősen bővíti. Valóban egy 21. századi épületet sikerült megalkotni. A gyerekek nagy örömmel vették, veszik birtokba ezt az új épületrészt, és nagy örömünkre szolgál, hogy a fenntartónk, a Székesfehérvári Egyházmegye ezt a beruházást lehetővé tette, támogatta és az anyagi finanszírozását teljes mértékben vállalta – nyilatkozta Kovács Béla, aki kiemelte: az intézmény fejlődő pályán áll, egyre növekszik a tanulói létszám, s már több párhuzamos osztályt is indítottak bizonyos évfolyamokon.

A beruházás kapcsán Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a hitélet megőrzése nagyon fontos, az intézményben pedig rendkívül magas színvonalú képzés zajlik. Mint mondta büszke arra, hogy az egyházi oktatás erőteljesen jelen van a térségben.