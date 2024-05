Bár a móri térségben jól ismerik, hiszen alpolgármesterként dolgozik a városért, de mégis, arra kérem mutatkozzon be olvasóinknak ezen a felületen is.

– Nagyon szívesen, köszönöm a lehetőséget. Fett Krisztián vagyok, születésem óta móri lakos, aki német nemzetiségi családban nőtt fel. Minden a szülővároshoz köt, ide jártam óvodába, általános iskolába, ahol a mai napig tartó erős barátságaim is születtek. Bár négy évre Budapestre kerültem, de középiskolai tanulmányaimat befejezve, az érettségi és a pénzügyi számviteli ügyintéző végzettség megszerzését követően, amelyet Székesfehérváron mérlegképes könyvelői képesítéssel egészítettem ki, ismét hazatértem. Pályafutásomat pénzügyi és számviteli területen egy könyvelőirodában kezdtem meg. Rálátást szereztem a vállalkozások működési folyamataira adózási és gazdasági téren, majd ezt tovább fejlesztve logisztikai területen szereztem szakmai tudást. Főiskolai diplomámat a Bólyai János Műszaki Főiskola Közlekedésmérnöki Karán szereztem. 2008-ban mint résztulajdonos társultam a Perfekt Mór Kft-hez, ahol cégvezető pozícióban végzem munkám a mai napig.

Minden munka és feladat mögött kell hogy legyen egyfajta motivációs igény, önnél ez mit jelent?

– Móriként együtt lélegzem a várossal. Pontosan látom, hogy mi az, ami változást igényel, hogyan és melyik területen lehetne máshogy és jobban csinálni. Mindig is érdekelt a helyi közélet, ezért is vállaltam szerepet az Önkormányzat Településfejlesztési Bizottságában. A múlt évben polgármester úr javaslatára a képviselő testület alpolgármesternek választott, amelyet örömmel fogadtam el. Alpolgármesterként feladatom lett a polgármester munkájának segítése, a városi fejlesztések, a városüzemeltetés, a sport, a civil szervezetek támogatása, és a kultúra területén adott feladatok ellátása. Segítettem a 2024-es költségvetés újratervezésében, melyet a képviselő-testület is el tudott fogadni. Az egyeztetések során kiváló kapcsolatot alakítottam ki a városi intézmények igazgatóival, az önkormányzati cégek ügyvezetőivel, a járási kormányhivatallal, a vármegyei önkormányzattal, továbbá a térség országgyűlési képviselőjének köszönhetően betekintést nyerhettem a kormányzattal való együttműködésbe is.

Milyen tervei elképzelései vannak a város életére, működésére tekintve?

– Mindig is a munkában hittem, a szavak helyett inkább a tettek embere vagyok. Pontokba szedve mondok csak néhány olyan feladatot, elképzelést, amit szeretnénk megvalósítani. Új építési telkek kialakítása, fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása, panelprogram folytatása, családi házak energetikai korszerűsítésének támogatása fogyatékkal élők napközi otthonának megvalósítása, idősek otthona létesítése, az ápolási osztály bővítése, játszóterek korszerűsítése, bővítése, ledes közvilágítás kialakítása, új parkolók építése, lakossági építőanyag program folytatása, városi járda és útfelújítási program folytatása, kerékpárút bővítése Pusztavám felé, gyermekorvosi rendelő előtti parkoló, kiemelt gyalogátkelő megvalósítása. Sorolhatnám még, hogy mennyi mindent szeretnénk megvalósítani, de tudom jól sikerhez egységes közösségre van szükség. Én pedig az együtt gondolkodásban és az együtt cselekvésben hiszek.