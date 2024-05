Mosolyból nem volt hiány a hétvégén Perkátán, ugyanis május 18-án tartották a III. Mosolynap elnevezésű rendezvényt a településen. A programok már délelőtt kezdődtek Bogó Anikó és kis tanítványai gyermek aerobic bemutatót tartottak a színpadon. A tehetséges óvodások és kisiskolások igazán kitettek magukért. Szinte dübörgött a színpad olyan ügyesen ütemre mozogtak. Majd Andi bohóc interaktív módon szórakoztatta a közönséget a szülőket és gyermekeket is bevonva a műsorba. A végén pedig a lufihajtogatás sem maradhatott el. – olvasható társoldalunkon, a feol.hu-n.

Fotók: Szentes Kitti

Délután még mindig a gyermekeké volt a főszerep, különböző színpadi előadásokkal. Illetve a Mancs őrjárat közkedvelt embernagyságú figuráival találkozhattak a rendezvényre kilátogató kicsik és nagyok. Közben a cukorkaágyú többször is dörrent és lőtte ki a rengeteg cukrot és kis édességeket. A bátrak egy úgynevezett ninja warrior pályán tesztelhették rátermettségüket, de volt légvár, népi játszótér csillámtetkó és arcfestés is. De akik a hagyományos, retró élményt keresték nekik sem kellett messzire menni ugyanis volt körhinta, lánchinta is, igazi régmúlt időket idézve ezen a verőfényes délutánon.

S ha ez nem lenne elég az árusok között fellelhető volt Zengődi Zsolt és kedves felesége Nikolett Ret Rock Bazára is, ahol menő, egyedi igazi retró dolgokat lehetett vásárolni. Az árusok között voltak kézművesek, játékokat, lufikat árusítók, valamint az elmaradhatatlan vattacukros, fagylalt és jégkása árusító is. Akik pedig főtt ételre és egy kis sörre vágytak nekik sem kellett hazamenni. A délután folyamán a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya is kitelepült, ahol ki lehetett próbálni a drog és részeg szemüveget is, illetve különböző bűnmegelőzési tanáccsal látták el az érdeklődőket.

A színpadon közben pedig a perkátai Orbán Zsolt és Reiprich Gábor gitárduó előadását tekinthették meg a kilátogatók. 18 órai kezdettel pedig a nap talán legjobban várt eseménye következett, az Irigy Hónaljmirigy fellépése. Felcsendültek a jól ismert paródiák, mint például a Reptér vagy éppen az Origó című nagy sikerű zeneszámok újragondolt, poénos változatai. De a Veresegyházi asszonykórus is fellépett, igaz nem kedves kis nénik otthonkában, hanem borostás arcú legények formájában. Tehát a Hónaljmirigyesek ismét hozták a formájukat s a megszokott stílusban szórakoztatták a nagyérdeműt.

A nap zárásaként pedig szabadtéri hajnalig tartó retró diszkót tartottak.

Forrás: Szentes Kitti / duol.hu