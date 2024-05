A bicskei Kapcsolat Központ lényegre törően foglalja össze a nevében azon feladatokat, amelyeket ellát – az idősek, rászorultak, fogyatékkal élők – segítését, Szabó Ágnes az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ igazgatójának vezetésével. Az önkormányzati fenntartású intézmény gondozási központjának támogató szolgálata mindennapi munkájához tartozik szakfeladatként a személyszállítás is, amely területen gyakran kéréssel fordulnak hozzájuk nyomós indokkal. Általában orvoshoz, kórházba szállítást kérnek tőlük, egészségügyi problémával küzdők folyamodnak a szolgálathoz, de olykor személyes, családdal kapcsolatos kérést is megpróbálnak teljesíteni, mondta el Szabó Ágnes. A fogyatékkal élőknek náluk mindig elsőbbsége van, hangsúlyozta a szakember, hiszen ők a legrászorultabb társadalmi kisebbség. A mégoly szerető, támogató családoknak is nehéz a helyzete, a magányos emberek gondjain pedig különösen igyekeznek enyhíteni a szakemberek szerteágazó tevékenységük során.

Fotó: Ivanics Imre

A jelenleg is használt tízéves kisbusz helyett kétszer pályáztak újabbra, ám nem jártak sikerrel. Bálint Istvánné bicskei polgármester személyes kéréssel fordult Mészáros Lőrinchez segítségért, aki ígéretet tett a probléma megoldására. Tegnap személyesen adta át a Kapcsolat Központnak az általa vásárolt Volkswagent a városvezetőnek és a szociális intézmény vezetőjének. A történetet az ünnepélyes átadón röviden összefoglalták, a protokolláris mozzanatokat személyes hangvétellel megtoldva. Bálint Istvánné kérésére korábban Mészáros Lőrinc a bicskei tűzoltóknak szerkocsit adományozott. A vállalkozó ezúttal is elmondta, hogy lokálpatrótaként figyelemmel kíséri Felcsút és környéke életét, s mivel szegény családból származik, ismeri a nélkülözést, együttérzéssel viseltetik a nehézségekkel küzdők iránt. A helybéliek körében közismert széles körű adományozásairól, mondtak köszönetet a Kapcsolat Központ mostani ajándéka kapcsán a megajándékozottak.

Fotó: Ivanics Imre

Az átvétel stílszerűen történt: Szabó Ágnes igazgató beült a kisbusz volánja mögé, melléült Mészáros Lőrinc, s tettek egy jelképes kört a polgármesteri hivatal udvarán. Az eseményen részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, többen a helyi vezetők, valamint a támogató szolgálat munkatársai közül. Szabó Ágnes úgy fogalmazott, hogy jó érzés e segítséggel korszerű, biztonságos szolgáltatást nyújtaniuk a rászorultaknak, fogyatékkal élőknek. Teszik tovább a dolgukat, az új autó a munkatársainak is segítség a feladatok teljesítésében.