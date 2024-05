Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara május 22-én nyitotta meg a 28. GISopen konferenciát Székesfehérváron, melyre – a hagyományoknak megfelelően – a mérnök szakma területének legfrissebb oktatási, kutatási, fejlesztési témáit, valamint termelési adatait hozták el a szakemberek, akik a szakma jövőjéről értekeztek a workshopokon. A konferencián oktatók, kutatók, szakmai cégek képviselői tárják a hallgatóság elé az aktualitásokat, egyedi technikai megoldásokat. A szerdai megnyitón Almási Győző, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára és Bagosi Mária, az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályának vezetője mellett köszöntötte a résztvevőket Györök György professzor, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja, aki elmondta:

- Egy konferenciát rendezni mindig kétélű fegyver, és mindig nagy felelősség és nagy tisztesség is egyben. Egy konferencián mindig ablakot nyitunk a világra, és megnézzük azt, hogy mások hol tartanak, milyenek azok a trendek, milyenek azok a folyamatok, amelyek mostanság figyelemre méltóak. Ezzel együtt mi is megmutatjuk, hogy mi éppen hol tartunk, mi az, ami számunkra korszerű, követendő folyamat – fogalmazott a dékán. Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere pedig hangsúlyozta: az Alba Regia Műszaki Kar története, múltja, jelene rendületlen.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

- A folyamatosan növekvő, felvételt nyert fiatalok számából pedig azt látjuk, hogy a jövője is biztosított itt, Székesfehérváron. Én ezért nagyon hálás vagyok minden olyan oktatónak és diáknak, aki itt dolgozik és tanul, hiszen ők legitimizálják ennek az intézetnek és Karnak a jelentőségét. Néhány nappal ezelőtt nagyon jó volt látni, hogy több tucatnyi fiatal selmeci hagyományok szerint valétált a városban, és jó volt látni azokat a számokat is, amelyek az idei felvételiben is szerepeltek. Az utánpótlás tehát a geoinformatikai földmérő területeken biztosított lesz a jövőben is! – fogalmazott, majd a konferencia kapcsán kiemelte: a szakemberek fontos információkhoz juthatnak itt az államigazgatás területéről épp úgy, ahogy technológiai fejlesztések tekintetében is.