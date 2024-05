Hidd el, ez a jövő, mondták neki! Közösségi oldal, online közösségi tér, közösségi média. Ő pedig elhitte, mit tehetett volna, mindenki elhiszi, miért pont ő ne hinné. Sőt, kicsit már boldog is volt talán, hiszen itt mindenki szép, mosolygós, csodás ételeket eszik, szuper helyeken nyaral, állandóan jókedvű, ez a tökéletes életet élők közössége. És egyébként is – győzködte magát – végre közösségi életet élhetek. Majd kinézett az ablakon, ahol a mellette lévő, a „közösségi életforma” megjelenése előtt szebb időket megélt közösségi ház, üresen bámult vissza rá. Nem látogatja szinte senki. Le kéne bontani, – gondolta – semmi értelme, múltkor bementem, wifi is alig volt, dünnyögött magában. Majd unottan nyomott egy lájkot, valami celeb feleség „Maldívon” készült kamu fotójára.