Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége Tóth László István gitáros, az End Of Paradise zenekar vezetője volt! A megyei összetételű zenekarnak nemrégiben jelent meg legújabb lemeze, a Nézz Ránk c. album! A beszélgetésből kiderülnek a zenekar aktuális dolgai, várható koncertek, készülő dalok, de megtudjuk azt is miért van két gitáros és két énekes is a formációban, illetve hogy mit is jelent a bandának, ha éppen Székesfehérváron koncerteznek.