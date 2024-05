Az eredeti, Bajorországban főzött sör már megérkezett, ám további konkrétumok egyelőre még nincsenek. De dolgoznak rajta! – Az egyik képviselőnkön keresztül jutott el az önkormányzathoz a kérdés: van-e akadálya annak, hogy a június 14-én kezdődő futball EB magyar mérkőzéseit valamelyik helyi közösségi térben, együtt nézhessék a szentgyörgyi focirajongók? Nos, elméletileg akadálya nincs, véleményem szerint jó a felvetés, de még ki kell derítenünk, technikailag hol lehet ezt kivitelezni, illetve, kell-e ezért valamilyen jogdíjat fizetni? – mesélte Gáll Attila, a település polgármestere.

Lehetséges helyszínként több közösségi tér is szóba jöhet a faluban, így pl. a piac, illetve a futballpálya is. Hogy végül hol tudnak a helyi szurkolók összeülni, csak később derül ki. Az viszont már biztos, hogy jófajta csapolt bajor sört ihatnak majd a mérkőzések alatt, ugyanis Iszkaszentgyörgy testvértelepülésének, a bajorországi Pappenheim városának egyik szervezete több hordó habos nedűt ajándékozott ezekre az alkalmakra az iszkaszentrgyörgyieknek, sőt abban is megegyeztek a település vezetőségével, hogy a június 19-én esedékes Németország-Magyarország mérkőzést online összekötve együtt figyelik majd a képernyő előtt ülve. Szóval, nincs más hátra, mint előre: hajrá magyarok!