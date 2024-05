Május 26-án, azaz most vasárnap a Gárdonyi Géza Emlékház mellett, a rönkvár területén, valamint a dinnyési Hagyományőrző Központban is várják a családokat a gyermeknapi programok. A rönkvárnál 10 órától olyan érdekességeket próbálhatnak ki a gyerekek, mint a Camera Obscura és a zsonglőrködés, de ördöglakatot is bogozhatnak, ha ahhoz tartja kedvük. Lesznek óriás társasjátékok és buborékok, valamint ügyességi és logikai feladatok is. A dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központban 11 órától lesznek foglalkozások: kézműveskedés, madárbemutató, íjászat, ügyességi verseny és még sok egyéb, amely tartalmas kikapcsolódást jelent az egész család számára.