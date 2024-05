Nehéz példák

Nehéznek érezték az idei érettségi vizsgákat a diákok, de úgy tűnik nem volt ez másként 1974-ben sem. "Tegnap másfél ezer megyénkbeli diák vizsgázott Székesfehérváron az összevont érettségi-felvételi írásbeli vizsgán. Az „első forduló”, a matematika nyolc példa megoldásának feladata elé állította a vizsgázókat. Szaktanárok véleménye szerint a példák nem voltak könnyűek, logikus matematikai gondolkodásmódot kívántak. A szellemes levezetésekre ösztönzött a pontozási rendszer is: ha a vizsgázónak a példacsoport második felénél sikerült két megoldási lehetőséget találnia, másfélszeres pontszerzéshez jutott" – írta meg 1974. május 29-én a megyei hírlap.



Vizsgáznak a felnőttdiákok

Ma a felnőttképzés bevett gyakorlat, nem kapjuk fel fejünket hitetlenkedve a szó hallatán. 1974-ben azonban különlegességnek számított felnőtt fejjel iskolapadba ülni. "Ezekben a napokban tesznek vizsgát a dolgozók iskolájában a második évfolyam hallgatói. A községben két évfolyamot indított ebben az oktatási évben az iskola a felnőtt diákok számára. Az első évfolyam már sikerrel túljutott a vizsgákon, most pedig 11 dolgozó készül, munkája mellett tanulva, a bizonyítványszerzésre. A dolgozók iskolájában általában a helyi üzemek munkásai folytatják általános iskolai tanulmányaikat. Nyolc pedagógus segíti őket a tanulásban."



Vendégségben a brigád

A megyei hírlap nemcsak idén, hanem már 1974-ben is beszámolt a gyereknapi eseményekről, programokról: "A sárosdi iskola igazgatóhelyettese Koncsek György kedves vendégeket üdvözölt a gyermeknapon. A kisdobos- és úttörőavatás hatását emelte, hogy a BKV Fürst Sándor telepi ifjúsági szocialista brigádjának képviseletében —, akik a kapott iskolabuszt társadalmi munkában felújították — jelen voltak Móré János, Erdélyi Géza, Palásti László és Deák József. A kisdiákok nagy tapssal üdvözölték a kedves vendégeket. A fiatalok elmondták, hogy a brigád valamennyi tagja lelkesen bekapcsolódott a társadalmi munkába. Volt köztük kétgyermekes családapa is, a brigád tagjai azonban többségében alig túl, vagy közel a 20 évhez. Még frissen él bennük a gyermekkor világa. Nagyszerű érzés volt — ahogy elmondták — segíteni, örömet szerezni a gyerekeknek. A jól sikerült ünnepséget sportrendezvények követték, melyen a vendégek is részt vettek. Az igazgatóhelyettes köszönetét fejezte ki a szocialista brigád távollévő tagjainak is, továbbá a BKV vezetőinek. A nap záró akkordja a már hagyományos tanári diák labdarúgó-mérkőzés volt." 1974. május 29. Fejér Megyei Hírlap