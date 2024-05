Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a gyereksereg már azelőtt birtokba vette a vadonatúj játékokat, mielőtt a piros-fehér-zöld szalagot átvágták volna. Ez persze nem is csoda, hiszen a nem régen telepített komplex játszóhajó láttán azonnal beindul a gyerekek fantáziája, de a szintén új hintákat is örömmel hajtották a kicsik a délutáni napsütésben. Hogy róluk szólt ez a délután, nem is lehetett kétséges, hiszen a hivatalos átadót követően ropi, gyümölcsök, vattacukor és többfajta friss szörp várta a nagy játékban megfáradt óvodásokat és kisiskolásokat. Sokan látogattak ki a rendezvényre, amelyen a helyi óvodások műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. Az átadón Böjte Richárd, polgármester röviden felelevenítette az előzményeket.

– Az Ifjúság Park rendezése már 2023-ban megkezdődött, de menet közben kiderült, a területen álló fák többsége veszélyessé vált, a játszótér sem lett az előírásoknak megfelelően felülvizsgálva, a játékok állapota pedig megromlott. Akkor döntötte el a képviselő-testület, hogy kivágatjuk a fákat – amik helyére persze újak kerültek – és amint lesz elérhető pályázat, azonnal beadjuk, hogy támogatást szerezzünk a játszótér felújítására. – foglalta össze Böjte. Pázmándnak szerencséje volt, idén év elején megjelent a várva várt pályázat, aminek keretében Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő támogatásának köszönhetően 5,5 millió forintot nyert a település. Innentől kezdve felgyorsultak az események és sokan sokat dolgoztak önkéntes munkában is azért, hogy a játszóteret a gyerekek minél előbb birtokba vehessék.