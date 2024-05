A város üléstermében nem munkával és szavazással kezdtek a képviselők és a jelentős számban érkező vendég, hanem ünnepléssel és tapssal, ugyanis a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség képviselői átadták Mórnak a Legsportosabb város címet és az azt bizonyító serleget, melyet Arany Tamás, a helyi sportbizottság elnöke vett át.

Ezt követően mintegy 32 napirendi javaslattal kellett megküzdeni a májusi soros testületi ülésen a móri képviselőknek, illetve Fenyves Péter polgármesternek.

–Az önkormányzat tulajdonában álló négy cégnek eredményes volt a működése, így a Mór Városi Televízió, a Mórhő, a Wekerle Sándor Szabadidőközpont és a Mór Holding gazdálkodását is megismerte a testület és el is fogadták, éppúgy, ahogy a költségvetésről szóló beszámolót, ami az elmúlt év eredményes gazdálkodásnak a tükörképe. A tavalyi év 9 milliárd forintot meghaladó főszeggel zárult, ez ugye a december 31-i állapot. Minden önkormányzati ilyenkor fogadja el az előző évi költségvetést, így mi is megtettük, méghozzá úgy, hogy egy jelentős tartalékkal zártuk a 2023-at–mondta el Fenyves Péter polgármester, aki örömmel számolt be arról, hogy az önkormányzatnak jutott energiája az egyéb szervezetek támogatására is, mint például az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány, de a kapucinus delegáció orgonafelújításának elősegítésével nem csak a civil, hanem az egyházi szervezeteket is támogatják.

Fotó: Illusztráció / Palocsai Jenő

Mivel a polgármester megemlítette a Wekerle Sándor Szabadidőközpontot, felmerült a kérdés, hogy a vihar által megtépázott épületnek mi lesz a sorsa, hogy áll a javítás és a nyitvatartás?

–A tetővel kapcsolatba eddig annyi történt, hogy az ideiglenes védelmet megcsináltuk, vagyis lebontottuk a tönkrement szerkezetet és jelenleg a szükséges anyagok beszerzése történik, hogy el lehessen végezni majdan a teljes javítást. Maga az intézmény egyébként működik és bár napokig nem lehetett használni az uszoda nagy pályáját, kedden az is kinyitott, így zavartalanul folytatódhat a sportélet a Wekerlében, függetlenül a felújítástól.