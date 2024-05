Iszkaszentgyörgy és Craon kapcsolata 2008-ban kezdődött, majd fejlődött két évvel később hivatalosan is testvértelepüléssé. Azóta számos kölcsönös látogatás zajlott a két településen élők között, hogy megmutassák egymás kulturális értékeit és persze számos barátság is köttetett az évek alatt. Craon – ma már nyugállományba vonult – polgármestere is többször járt Iszkaszentgyörgyön, legutóbb két évvel ezelőtt.

A héten 16 fős iszkaszentgyörgyi delegáció utazott a francia kisvárosba, hogy részt vegyenek az Európa napon, ahol Iszkaszentgyörgyöt, illetve a magyar kultúrát és gasztronómiát képviselik a csapat tagjai. A főzést vállaló asszonyok mellett néptáncosok is utaztak.

Pénteken magyar estet tartottak a craoni közösségi házban, amire a szentgyörgyi csapat tejfölös zöldbablevessel, 14 kilogramm húsból készült vörösboros marhapörkölttel és tarhonyával, valamint az itthon népszerű, sütés nélküli sportszelettel készültek. Ahogy azt a kint lévő társaság egyik tagja elmondta, nagyon jól sikerült az est, az ételek az utolsó falatig elfogytak és sok pozitív visszajelzést kaptak. Vacsora után a néptáncosok rövid műsort adtak, majd a jelenlévőknek magyar táncokat tanítottak. Az Európa napra ma, azaz szombaton kerül sor: a különböző nációk standokra települnek ki, amikben kultúrájuk jellemzőit mutatják be. A szentgyörgyi csapat ezúttal is tanít majd magyar néptáncokat az érdeklődőknek és kisült már a sajtos pogácsa, amit a fesztivál résztvevői a „készlet erejéig” meg is kóstolhatnak a délután, illetve az est folyamán.