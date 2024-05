A Bicskei Napok rendszereken átívelőn, töretlen népszerűségnek örvend hangulatában, kínálata gazdagságában évről-évre, generációkat egyesítvén. Csupán néhány alkalommal maradt ki a rendezvény, a város mindenkori vezetői, a civilek, az intézmények és szervezetek az együttműködést keresték, s meg is találták a közös hangot. Konkrétan és jelképesen is a nagy találkozások színtere a Bicskei Napok, rang és öröm mindenki számára a részvétel – akár szereplőként, akár nézőként. Az ünnepélyes megnyitót csütörtökön tartották a szervezésben oroszlánrészt vállaló Petőfi Művelődési Központban – az első perctől az intézmény fogja össze a szerteágazó program-zuhatagot.

A Szent László Általános Iskoa harmadikosai a Katolikusok Bicskén kiállításon Fotó: Zsohár Melinda / FMH

Már napokkal azelőtt sorjáztak persze az események, így is nehéz választani azoknak, akik több témában és színhelyen érdekeltek. Szokás szerint ellátogatnak a külföldi testvértelepülések delegációi ilyenkor Bicskére, a németországi Altshausenből több évtizede jönnek. Ők a rendszerváltás után röviddel kötöttek lelki szerződést is Bicskével, s a határon túli magyar testvériség jegyében is gyorsan megszülettek a hivatalos és baráti együttműködési kapcsolatok. A város központjában avatták fel a Testvérvárosok parkját, az altshauseni, a két erdélyi, Réty és Tusnádfürdő, valamint a kárpátaljai Csap küldötteinek jelenlétében. E nap délelőttjén egy zöldmezős beruházással elindult gyárat avattak a valóban zöld mezőn, Bicske határában. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Bálint Istvánné polgármester közösen vágták át a nemzetiszín szalagot a WNT építőipari cég csarnokának kapujában. A környezetkímélő, fenntartható építési technológiát alkalmazó magyar tulajdonú családi vállalkozás innovatív házgyára a bicskei ipari profilt erősítendő könnyűszerkezetű házakat, épületeket épít.

Bálint Istvánné Fotó: Ivanics Imre

A Petőfi Művelődési Központban Takács József igazgató köszöntötte a 41. Bicskei Napok jegyében a résztvevőket, s megnyitották a kiállításokat. Mivel két kerek évfordulót is is ünnepelnek a bicskei katolikusok, a műsor és a ház helyiségeiben összeállított tárlatok rájuk irányították a figyelmet. Burbela Gergely plébános és püspöki helynök megemlékezett a jubileumokról: a bicskei önálló plébánia 300 éves , s a jelenlegi, Szentháromság nevet viselő templom 250 éves fennállásáról. Az Égig érő templom és a Katolikusok Bicskén című látványos kiállításokon régi képek, tablók, az egyházi szertartásokhoz használt liturgikus tárgyak, műalkotások, papi öltözékek láthatóak gondos összeállításban.

Fotó: Ivanics Imre

A nagyteremben a hajdani Nagy-Magyarország festett címerei sorakoznak a falon, az összetartozás és a történelmi emlékezet kapcsán. Bálint Istvánné polgármester köszöntőjében Bicske erős közösségi hagyományaira hivatkozott, a többszázéves múltra utalván. Az első ciklusát polgármesterként betöltő Bálint Istvánné korábban is markáns résztvevője volt a helyi közéletnek, lokálpatriotizmusa, érzelmi kötődései ismertek, népszerűsége ez utóbbiaknak köszönhető. Röviden összefoglalta az eltelt öt év nagyszabású bicskei fejlesztéseit, amelyek nagyobb településeket meghaladó mértékben történtek. Elismeréseket nyújtott át a város és a köz érdekében cselekvő bicskeieknek önzetlen és áldozatkész tevékenységükért.

Fotó: Ivanics Imre

Bicske Városáért Díjban részesült Bajcsai Tamás, a városi konyha vezetője, a város étkeztetéséért végzett, oly fontos mindennapi tevékenységéért. Polgármesteri elismerő oklevélben részesült Illés Richárd énektanár, a Pannoniada Gyermekkórus alapítója, karnagya. Ugyancsak Polgármesteri elismerő oklevelet nyújtott át a polgármester Metzger Antal harcművészeti oktatónak, a gyerekek körében végzett sport- és sportoktatói munkájáért.

Fotó: Ivanics Imre

A pénteki napon helyeztek újabb kerámialeveleket a bicskei Születés fájára Lovasné Báder Katalin pedagógus és képviselő üdvözlő beszédével. Kiváló előadást tartott a Nagy Károly Városi Könyvtárban a Szülőföld helytörténeti klub keretén belül Szolnoki Tamás helyi történész. Neves könnyűzenészek voltak vendégségben a városban, ahol szombaton és vasárnap rengeteg program lesz a gasztronómia, a sport, a zene és a muzsika, valamint a további találkozások ernyője alatt.