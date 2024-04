A velencei dojo adott otthont április 20-án, szombaton annak a találkozónak, melyre aikido és egyéb harcművészeti oktatók és mediátorok érkeztek egy fontos program megvalósítása érdekében. Az nemzetközi, Európai Unió által támogatott program első magyarországi megbeszélésére került sor.

- A Közép-Európai Mediációs Intézet mediátorai, valamint a Mushinkai Aikido Egyesület és a Velence Térségi Sportegyesület oktatói találkoztak most szombaton, hogy a „SkillAiPlus” programunk keretében dolgozzunk a célunkért: azért, hogy zaklatásmentes környezetet hozzunk létre az általános és középiskolákban. Ennek a projektnek volt az első fejezete volt a „SkillAi”, melyben kizárólag a diákokat céloztuk meg, most pedig szélesebb körre szeretnénk kiterjeszteni: tanárokat, szociális munkásokat, iskolapszichológusokat, iskolai mediátorokat szeretnénk megszólítani és képezni. Mindezt az aikido alapelvein és mozgásformáin keresztül szeretnénk elérni, amelyek a harcművészeten túl, annak szellemiségével, tudásával hatnak. A velencei találkozón áttekintettük a mediátorokkal, milyen gyakorlatokat fejlesztettünk ki az eredeti projektben és ebből mit tudunk megtartani az új vállalásunkban – mondta el a feol.hu-nak Pasqualetti Gergő, az Európai Aikido Szövetség koordinálta projekt vezetője, hangsúlyozva: ez egy nemzetközi program, melynek folytatásában több partner vesz részt, mint az előzőben, az eredeti szlovén és holland partnerek mellé ugyanis csatlakoznak görög, spanyol és román szervezetek is. A program megvalósítására 36 hónap áll a szakemberek rendelkezésére.