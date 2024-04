– Már a 2006-os önkormányzati választás kampányának idején felmerült az igény a településen egy bankautomata telepítésére, ám akkor Garán Éva polgármesternek ezt nem sikerült megvalósítania. Azóta is időről időre előkerül a téma – kezdte Németh Norbert, polgármester, aki azzal folytatta, hogy öt évvel ezelőtt az úgynevezett szári konzultáció során is egyértelműen kifejezte az óhaját a falu: legyen ATM! Ezért még 2019-ben levelezésbe kezdett a hazai pénzintézetekkel, hogy kiderítse, ki telepítene ilyet Szárra? A bankok azonban szépen sorban „lepattintották” a szári önkormányzatot. Amikor aztán 2022 év végén átadták a felújított polgármesteri hivatalt és újból megindulhatott az élet az épületben, ismét előkerült a bankautomata kérdése, Németh Norbert pedig újabb levelezésbe kezdett.

– Az áttörést végül egy látogatás hozta meg. Eljött hozzánk a szerződés meghosszabbítása kapcsán a Kereskedelmi és Hitelbank megbízottja – az önkormányzat húsz éve náluk vezeti a számláját – és ekkor álltunk elő azzal a javaslattal, hogy maradunk, de az egyik feltételünk, hogy telepítsenek a községben bankautomatát. Ez vezetett végül a megállapodáshoz és a hosszú évek óta húzódó történet lezárásához – tette hozzá Németh.

A régóta várt automata kérdése azonban ezzel nem zárult le. Az ATM-et az orvosi rendelőben található védőnői váróhoz épített előtérbe – amit a gyakorlatban babakocsi tárolóként használnak – telepítették, mivel a banknak elvárása volt, hogy ne csak egy falfelületet biztosítson az önkormányzat, hanem egy helyiséget. Szárra ugyanis nemcsak készpénz kifizetésére, de befizetésre is alkalmas automatát vittek, ami előtt adott esetben nagyobb összegekkel, hosszabb időt töltenek el az ügyfelek. A masinát hivatalosan még át sem adták, de már akadtak, akik az ÁNTSZ felé bejelentést tettek: bankautomata került egy egészségügyi intézménybe. Adott hát a kérdés: minek minősül a rendelőhöz hozzáépített külső helyiség? – Ebből lehetnek még viták. Én azonban fontosabbak tartom azt, hogy új lehetőségek nyíltak meg az ATM által, hiszen a 24 órás készpénzfelvételen túl itt be is lehet fizetni, ami a helyi cégek ügyvitelét is nagymértékben segíti – zárta végül Németh, aki ismét elért valamit a községben, ám lehet, hogy a jószándék újabb veszekedés forrása lesz.