Az általános iskolák felső tagozatos diákjai, valamint a középiskolai tanulók 12 művészeti kategóriában mutathatták meg tehetségüket az elmúlt napokban a zsűrinek, akik azt követően pontozták a produkciókat, majd az alapján eldöntötték a kategóriadíjasokat és a különdíjasokat. De mindezek mellett átadták még a fesztiváldíjat, a nagydíjakat, valamint a közönségdíjat is.

A díjátadó ünnepséget április 22-én, hétfőn tartották a Városháza dísztermében, amelynek nyitányaként Kiss Léna Majdnem Szerelem című művét hallhatták a jelenlévők Gruber Nórától, majd az Emese&Nagyi&Isu diákcsoport produkcióját. A díjátadón a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ igazgatója, Juhász Zsófia köszöntőbeszédében elmondta: nagy öröm számára, hogy ennyi év kihagyás után a város segítségével ismét megrendezhették a Fehérvári Diáknapokat, amelyre – látva a jelentkezők létszámát – nagy igénye volt a fehérvári fiataloknak. Hozzátette, bízik benne, hogy ettől az évtől kezdve évente visszatér a rendezvény, hogy minél több diák megmutathassa tehetségét.

Közönségdíjat, fesztiváldíjat, a város nagydíjait, valamint a kategória- és különdíjakat is átvehettek a diákok és oktatási intézmények.

Fotó: ÖKK (Simon Erika)

Az intézményigazgató mellett Cser-Palkovics András polgármester is köszöntötte a díjazottakat és mint mondta, reméli, hogy az elkövetkezendő években a résztvevő intézmények és diákok száma csak még több lesz. A városvezető továbbá azt is kiemelte a 12 művészeti kategóriában indulók azt is megmutatták, hogy a fiatalok nagyon sok területen tehetségesek.

Ami pedig a díjazottakat illeti különdíjat vehetett át a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI-ból szólóének, társasének, kórusének kategóriában a Poppea Trió, népdal-népzene-néptánc kategóriában Vidra Petra és komolyzene-szólóhangszer-kamarazene kategóriából a Carmen Kvartett. A Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikumból különdíjat érdemelt sótájm kategóriában Fodor Roxána Toxic produkciója, valamint fotó, film és vizuális műfajok kategóriában Schneider Cintia Rebeka. A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium induló diákjai közül különdíjban részesült képző-, nép- és iparművészet kategóriában Dobos Noémi, valamint irodalom-, vers-és prózaírás kategóriában Gyenge Laura. A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium különdíjasa Szelényi Kata Karolina lett, aki honismeret, valamint médiakommunikáció kategóriában is átvehette a díjat. Vers-és prózamondásban a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola diákja, Gyulai György Ákos érdemelte ki a különdíjat, diákszínpadban az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI-ből az Arany Szakiskola Színjátszók, könnyűzenéből pedig a The Jax a Kodolányi János Gimnáziumból.

Fotó: ÖKK (Simon Erika)

Kategóriadíjat vehetett át a Gorsium indulói közül könnyűzenéből Szabó Roland, sótájmból Horváth Mira és Németh Orsolya, fotó, film és vizuális műfajokból Jelinek Veronika. Szintén kategóriadíjas lett a Hermann zeneiskolából népdal-népzene-néptánc kategóriában a Ti Banda, valamint komolyzene-szólóhangszer-kamarazene kategóriában a Hermann duó. A Tópartiból képző-, nép-és iparművészetből Máté Kristóf, honismeretből Bárány Bence és médiakommunikációból Gurabi Evelin. Ezentúl kategóriadíjat kapott még a Ciszterci Szent István Gimnáziumból szólóének, társasének, kórus kategóriában a Ciszterci Vegyeskar, a Teleki Blankából vers-és prózamondásból Somos Gergő, a Kodolányi János Gimnáziumból diákszínpad kategóriában a Kodócska és irodalom-, vers-és prózaírásból a Lánczos Kornél Gimnázium tanulója, Kiss Léna.

Fotó: ÖKK (Simon Erika)

A fentieken túl közönségdíjat vehetett át a Teleki Vegyeskara, nagydíjat az általános iskolák közül a Kodolányi János Gimnázium, a középiskolák közül a Tóparti, fesztiváldíjat pedig a Teleki.

A fent említett két nyitóprodukció mellett a díjátadón fellépett még Szabó Roland, valamint Zsigovics Blanka és Onofer Maja.