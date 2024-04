Április 22-én, éppen a Föld napján mutatták be Csalán, a Pénzverő völgyi telephelyen azt az új hulladéklerakót, mely kifejezetten a lakossági igények kiszolgálására épült.

–Az a bérleti díj, amit befizettünk a társulás felé az eszközhasználat után, adott forrást a társulásnak, hogy átadja a város részére ezt a pénzeszközt és ennek folyományaként tavaly ősszel megépülhetett az a 600 méter hosszú, kétsávos, közlekedési táblákkal ellátott út, melyet most sikerült felfesteni is. A fejlesztés azért fontos, mert segít kiszolgálni azt a tevékenységet, amit végzünk, illetve segít kiszolgálni azt az egyre nagyobb lakossági és egyéb forgalmat, ami idejön hozzánk. Eközben elkészült a szakmai, környezetvédelmi, illetve hulladék szempontból is fontosabb fejlesztésünk, a lakossági hulladékátvevő tér kialakítása–mondta Steigerwald Tibor, a Depónia vezetője.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Hatalmas sötétkék konténerek sorfala előtt beszélt a cég vezetője, akitől megtudtuk, hogy a lebetonozott területen, a korlátokkal védett rámpa helyén korábban tűzivíztároló, fejtetőig érő dzsumbuj, vagyis egy használaton kívüli, rossz állapotú terület volt.

–Eleve fejleszteni kellett ezt a részt, de fontosabb volt, hogy a lakosságot megfelelően szolgáljuk azzal, hogy ez az új lerakó megépüljön. Így már elmondhatjuk, hogy teljesen kerek lesz a telep tevékenysége. Ha a hulladék beérkezik, jellemzően kisteherautóval, utánfutóval, akkor egészen a telep túlsó felébe kellett mennie a sofőrnek, de a terület közepéig még akkor is be kellett hatolnia, ha csak zöldhulladékot szeretne letenni. Ez nem csak túlbonyolított, de üzemeltetési szempontból még veszélyes is, ugyanis mi itt lényegében egy logisztikai központként is működünk. Naponta 20-30 kamion fordul meg nálunk, amelyek egyre nagyobb mennyiségű hulladékot visznek ki, ami nagyon üdvös dolog. Ám ennek a teherautó forgalomnak akadályt képeznek a lakossági ügyfelek, akiket viszont mi ki szeretnénk szolgálni, ezért a bejárattól 100 méteren belül kell csupán a kis ügyfeleinknek mozogniuk–mondta a Depónia vezetője.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A lakossági ügyfelek érkezésekor kapuban lemérlegelik őket, majd vagy a csarnok távolabbi sarkán adják le a veszélyes és az elektronikai hulladékot, vagy ha mást hoztak, csak felhajtanak a rámpán és leteszik a lomhulladékot, a zöldhulladékot, építési, bontási hulladékot a megfelelő konténerbe és a társaság munkatársai gondoskodnak arról, hogy a felsorolt anyagok a megfelelő helyre kerüljenek a telepen belül.

A lakossági hulladéklerakó bemutatásánál jelen volt Székesfehérvár polgármestere is.

–Már nem az önkormányzatok a hulladékgazdálkodás és hulladék elszállítási feladatok kötelezettjei, hanem egy koncesszión keresztül a magyar állam ezt a MOL-nak adta és az olajcég az, aki szerződik a cégekkel. Így valódi klasszikus szolgáltatóvá válik a Depónia, márpedig ehhez hozzátartozik a rendezett környezet is–mondta Cser-Palkovics András, polgármester.

Azt már a területileg illetékes önkormányzati képviselőtől tudjuk, hogy az utóbbi években sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani a társaság és Csala településrész között.

–Ennek újabb példáját láthatjuk most, ugyanis az irodaház kiköltöztetésével valóra vált a csalaiak azon régi álma, hogy helyijáratos busszal közlekedhessenek. A másik, ami talán még ennél is fontosabb, hogy kiérkezett Csalára a szélessávú internet. Erre a Depóniának is szüksége volt, és így az irodaház kiköltözésekor kiépítette a hulladékgazdálkodó cég a kábelt a városból a Pénzverő völgybe. Mi pedig önkormányzati forrásból segítettünk a csalaiaknak és találtunk szolgáltatót is, aki kiépíti a hálózatot, így februártól már igazi, szélessávú internet van a településrészen–hangsúlyozta Östör Annamária önkormányzati képviselő.

A cél mindenképpen az, hogy minél jobb szolgáltatást nyújtsanak a lakosságnak, és hogy ezzel párhuzamosan minél több hulladékot tudjanak a telepről elszállíttatni, további felhasználásra, hogy a szeméthegyek inkább csökkenjenek, mintsem emelkedjenek.