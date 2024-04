- Szeretettel köszöntöm önöket 143 centiméteres agárdi vízállásnál! – ezzel az igazi velencei-tavi köszöntéssel szólt április 9-án, kedden az új agárdi intézmény, a Tündérkert bölcsőde átadóján Molnár Krisztián a közönséghez. A vármegyei közgyűlés elnöke, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program vármegyei gazdája elmondta: a mostani fejlesztés mintegy 667 millió forint összértékéből - azon 70 millió forintot leszámítva, melyet Gárdony város önkormányzata tett a beruházáshoz-, a fejlesztés nagy részét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program képezte. Ez a vármegyei program – emlékeztetett az elnök -, az itt élők életkörülményeinek javításához járult hozzá.

- Az előző időszakban mintegy 7 milliárd forint értékben tudtunk bölcsődefejlesztést megvalósítani ezen felhívás terhére, a vármegye egészét tekintve. S ebben nincsenek benne azok a vegyes profilú intézmények, ahol nem csak bölcsődei, hanem óvodai elhelyezést is biztosítottunk – volt azonban erre is példa itt a Velencei-tó környékén – mutatott rá Molnár Krisztián, ahogy arra is: Gárdony a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból - országos szinten is – lélekszám-arányosan, példásan nyert el forrásokat és valósított meg projekteket.

- Gárdony városa több mint 2 milliárd forint összértékben nyert el TOP forrást, és ami szintén országosan példás, ehhez mintegy 600 millió forint önerőt is hozzá tudott tenni a település. Tehát nem csak a – szakmai - elvárásokat fogalmazta meg, hanem igencsak kivette részét saját maga is e fejlesztésekből. A bölcsőde, melynek átadóján vagyunk, jól tükrözi az elmúlt évek egész fejlődését, mind gazdasági, mind pedig demográfiai szempontból – mondta Molnár Krisztián, kiemelve: hálás problémával küzdöttek az elmúlt években a tó környékén: - Ez a hálás probléma pedig a népességrobbanás. Aki ismeri a tókörnyéki településeket, tudja, milyen szintű, mekkora nagyságrendű népességemelkedés történt. Ami viszont külön kiemelendő, hogy ez a jelenség már a teljesítőképesség határára visz egyes településeket. Ám ami mindenképp pozitív, hogy egyre több magyar család költözik a tó környékére: építkeznek, ingatlant vásárolnak, így egyre több magyar gyermek lakik e településeken – majd pedig hozzátette: a mostani fejlesztés kapcsán 56 férőhelyet tudtak e „pozitív probléma” orvoslására létrehozni, továbbá létesült hat új munkahely. Az épület fűtésrendszere megújuló energiát használ, amely „racionális fenntartási lehetőséget” jelent, tette hozzá az elnök.

Öt év munka van mögötte

Tóth István, Gárdony polgármestere beszédében mindenkinek megköszönte a segítséget, „aki az elmúlt 4-5 évben ezért a bölcsődéért sokat tett”:

- Először is a magyar kormánynak, hogy támogatta ezeket a fejlesztéseket azért, hogy a magyarság igazán egészséges, jól nevelt, klassz gyerekeket kapjon a következő évtizedekre – fogalmazott, majd pedig megemlítette az évek alatt felmerült nehézségeket, áremelkedéseket, kiemelte a tervezők, a kivitelezők, az építési ellenőr, valamint a bölcsőde szakmai elvárásait segítő szervezet munkáját. Emlékeztetett: - Pár éve ezen a területen még csak tikkadt szöcskenyájakkal találkoztunk volna, ugyanis elhanyagolt kis zöldfelület volt. A területet azonban az önkormányzatunk megtartotta, pedig volt rá kapacitás, hogy eladjuk. De tartottuk, mert tudtuk, hogy nagyon fontos helyen van: az agárdi és a gárdonyi városrész között, ahol bármilyen szolgáltatás is létesül, azt mindenki könnyen el tudja majd érni.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Családpolitika országosan és Gárdonyban is

Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára is örömmel érkezett az avató ünnepségre. Elmondta: a magyar családpolitikának erős alapja és biztos tartópillérei vannak.

- Az a feladatuk, hogy minden felmerülő nehézség esetén támasztékot nyújtsanak és védelmet jelentsenek a gyermeket vállalóknak. Mivel a családi élet legfontosabb színtere az otthon, ezért minden eddiginél nagyobb mértékben támogatjuk a közös otthon megtalálását a CSOK Pluszon keresztül. Európa legnagyobb otthonteremtési programjával az első közös otthon megszerzését 80 millió, a nagyobb értékű ingatlanba költözést vagy a bővítést 150 millió forint ingatlan-értékig támogatjuk, rendkívül kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos mértékű kamatozású kölcsönnel. A kölcsönfelvételt követően, amint az első vállalt gyermek megérkezik, a családok kérhetik a törlesztés felfüggesztését egy évre, sőt a második és minden korábbi gyermek érkezésekor 10-10 millió forinttal kevesebbet kell visszafizetni. Emellett az első pillér mellett a családpolitikának van egy második fontos pillére, ez pedig az anyagi helyzet erősítése. Mivel a gyermeket nevelők kiadásai bővülnek a helyzetükből adódóan, ezért jogos elvárás, hogy anyagilag is elismerjük a munkájukat. A családbarát adórendszeren keresztül számos olyan lehetőséget biztosítunk, amely többletjövedelemhez juttatja a családokat: ilyen például a családi adókedvezmény, az első házasok kedvezménye. Ezeken kívül a négy- vagy többgyermekes édesanyáknak már egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, ahogy a 30 év alatti édesanyáknak és a 25 év alatti munkavállaló fiataloknak sem. Míg 2010-ben mindössze 31,5 milliárd forintot költött az akkori kormány családi adó- és járulékkedvezményekre a költségvetésből, addig 2024-re ez az összeg már 685,6 milliárd forintra emelkedett.

Az államtitkár hozzátette: a kormány a gyermekvállalásban azonban az anyagiakon túl is segíteni szeretne: több más mellett a családokért tevékenykedő intézmények, például a védőnői szolgálat és a családbarát szülészetek támogatásával, vagy éppen a bölcsődei férőhelyek bővítésével. Mint fogalmazott, ez utóbbi járul hozzá a legnagyobb mértékben a munka és a magánélet közötti harmonikus kapcsolat kialakításához, amely a hazai családpolitika harmadik pillére. A bölcsődei ellátásra országos kitekintést kapott a közönség az államtitkártól:

- Kisgyermekként a bölcsődében tapasztalhatjuk meg elsőként a családunkon kívüli világot, vagyis nem elhanyagolható, hogy milyen lesz ez a tapasztalat. Ahhoz viszont, hogy ez valóban megfelelő legyen, egyaránt fontos az intézményeink felszereltsége, az épületek minősége, s ugyanígy fontos a gyermekekkel foglalkozók anyagi megbecsülése. A bölcsődefejlesztések már jó ideje megkülönböztetett figyelemben részesülnek. Az országos lefedettség folyamatosan javul, amelynek köszönhetően jelenleg több mint 1130, azaz minden harmadik településen biztosított a bölcsődei ellátás. Ez a 2010-hez képest 3,5-ször annyi települést jelent. A bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma hazánkban közelít a 65 ezerhez, amely duplája a 2010-es mindössze 32 ezernek. Csak az elmúlt egy évben több mint 4 ezer új férőhely jött létre Magyarországon. A bölcsődékben zajló munka minősége azonban leginkább az ott dolgozók szakmai felkészültségén múlik. Ők ugyanis azok, akik hivatásukon keresztül nemzedékekre gyakorolnak hatást, így álláspontunk szerint a megfelelően képzett szakemberek jelentik a minőségi gyermeknevelés kulcsát. A bölcsődei dolgozók anyagi elismerése terén is jelentős lépéseket tettünk előre. A bölcsődei szakemberek bére 2010-hez képest 2024-re átlagosan több mint négyszeresére emelkedett. A bölcsődei fejlesztési munkálatok pedig folyamatosak, jelenleg is több ezer férőhely építése zajlik Magyarországon, többféle uniós, illetve hazai forrásból. A bölcsődék legfontosabb feladata, hogy a gyermekek biztonságos, korszerű környezetben, a legfelkészültebb nevelők mellett tölthessék azt az időt, amíg a szülők dolgoznak.

Az új agárdi bölcsőde kapcsán pedig így szólt: Az új bölcsőde jelentős előrelépést jelent mind a vármegye, mind a település életében. Az új bölcsőde mintegy 590 millió forint támogatásból épülhetett meg. Az önkormányzat jelentős saját forrása közel 70 millió forinttal egészítette ki, amelyhez ezúton is gratulálunk és köszönjük szépen – majd pedig megemlítette az összefogás erejét, a megújuló energiát, az intézmény sószobáját, modern eszközeit. – Gárdony ugyanis – tette hozzá – nem csak gazdasági, hanem demográfiai értelemben is gyarapodik. Egyre többen döntenek úgy, hogy visszatérnek ide. Amikor mi is megérkeztünk ma a városba, azonnal világossá vált, hogy a természet közelsége, a gazdaság fejlődése, a vendéglátók vendégszeretete tetten érhető.

A bölcsőde, mint jelkép

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő beszédében a térség fejlődését emelte ki:

- Az elmúlt 12 év alatt a Gárdonyra jellemző népességnövekedés 33 százalékos volt. Ez ugyan meghökkentő lehet, de ha megnézzük, mi lehet e mögött, látható: a csodálatos természeti környezet, az otthonos település és a jól élhető, életteli közösség az, amely ide tud vonzani családokat. És ha megnézzük azt, hogy a 33 százalékos népességnövekedés miből tevődik össze, akkor elmondhatjuk, hogy fiatal, sokgyermekes családok érkeznek leginkább. Ám ez a tendencia nem csak Gárdonyra igaz, hanem az egész Velencei-tó környékére. Tehát leszögezhetjük: a baloldali, mindent rombolni akaró politika sikertelen volt. A Velencei-tó egy kedvelt, jó helyszín, amely megbecsülést érdemel. És igen, ahogy vármegyei elnök úr fogalmazott, ez sok-sok jó problémát hoz a településvezetőknek.

Az országgyűlési képviselő emlékeztetett: amikor 2014-ben e körzet képviselője lett, Gárdony polgármesterével együtt örülhettek egy megújult bölcsődei szoba átadásának, ám azóta elmondható, hogy a Velencei-tó környékének összes települése – Kápolnásnyék, Pákozd, Sukoró és Velence is - büszkélkedhet új bölcsődével.

A világot érintő népesedési nehézségek kapcsán pedig így fogalmazott: - Magyarország döntött: nem a migráció, hanem a magyar családok támogatásával talál megoldást a népesedés problémájára. Szeretném most itt megköszönni a kormánynak, hogy ezt a célt nem tévesztette szem elől sem a Covid, sem pedig a háborús válság idején. Fenntartotta a család, mint a társadalom legkisebb szerves építőköve, fogalmát, és nemhogy csökkentette a nehéz gazdasági helyzetben a támogatásukat, hanem növelte is azt. Egyértelművé tette, hogy egy magyar családban nem okozhat semmilyen anyagi vagy erkölcsi hátrányt a gyermek.

Az önkormányzati választások apropóján pedig elmondta: - A jó önkormányzati működés alappillérei között talán a legelső helyen szerepel, hogy biztonságot ad a helyben élők számára. Ez a biztonság nagyon sokrétű. A vagyon- és közbiztonságot, a közlekedés biztonságát, az egészség, az egészséges környezet biztonságát, a fiatal nemzedékek nevelkedésének biztonságát, a településen elérhető szolgáltatások biztonságát és a pénzügyi gazdálkodás biztonságát is jelenti. Az elmúlt években Gárdony minden alappillér tekintetében óriási léptekkel haladt, és csakis előre – majd pedig megemlítette az új rendőrkapitányságot, a megújult egészségügyi alapellátást, az egyre szépülő természeti környezetet, a megújuló közterületeket és köznevelési intézményeket. Ide citálta az új sportcsarnokot, óvodát, bölcsődét, továbbá az új sportolási lehetőségeket és a folyamatosan fejlődő fürdőt, megújult strandokat, kikötőket. Megemlítette az új gazdasági zónát és kormányablakot, a közösségi helyek fejlesztéseit, az egyre több helyi eseményt, melyek mind „átgondoltan, tervezetten, a pénzügyi stabilitás figyelembevétele mellett” valósulhattak meg.

- A mai bölcsőde átadása egyben jelképe a felelős kormányzati hozzáállásnak, hiszen az elnyert 480 millió forintos Területi- és Településfejlesztési Operatív Programból származó forrást, további kormánydöntéssel, 112 millió forinttal sikerült kiegészíteni, és így kompromisszumok nélkül valósulhatott meg ez a csodálatos „katedrális” – fogalmazott a képviselő, utalva az épület külső és belső jellegzetességeire. - A város pedig a rá jellemző felelős gazdálkodást példázva 70 millió forintos saját forrásból tudta biztosítani az eszközöket és a berendezéseket.