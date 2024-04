Fűrész György 14 éve Csókakő polgármestere, előtte bizottsági tagként, majd önkormányzati képviselőként segítette a települést, így összesen 30 éve áll a község szolgálatában.

– Ennyi idő után már a „kisujjában” van sok minden a feladatokat illetően. Miért döntött mégis úgy, hogy nem folytatja?

– Elsősorban a családi vállalkozás miatt, amiben „magunkra maradtunk” a húgommal, miután a szüleink néhány éve, röviddel egymást követően elhunytak. Korábban édesapám vezette a csókakői varrodát, halála után én vettem át a feladatait. A polgármesteri tisztségről, akkor azért nem akartam lemondani, mert a falu számára fontos projektek voltak folyamatban. Úgy érzem, sikerrel vettem az akadályokat és mind a két fronton helytálltam. Ám a rengeteg munka nagyon sok energiát igényel és a családi életemet is próbára teszi. Ezért döntenem kellett. Nem volt egyszerű, hiszen Csókakő a szívügyem, a családi vállalkozás ugyanakkor olyan örökség, amit nem hagyhatok veszni! Azt sem hagyhatom figyelmen kívül, hogy telik az idő, kevesebbet bírok én is, főként az öt évvel ezelőtti súlyos balesetem óta, amiben eltörött a gerincem és a csodával határos módon gyógyultam meg.

– 2019-ben, néhány hónappal az említett baleset és egy komoly műtét után sem volt könnyű a helyzet. Akkor mégis a folytatás mellett döntött. Miért?

– Fontos és bonyolult pályázatok elején tartottunk abban az időben – óvoda, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal felújítása –, amiket mindenképpen szerettem volna magam végigvinni és az igaz, hogy fizikailag nem voltam a legjobb állapotban, de az agyam működött, dolgozni tudtam. Sikeresen meg is csináltuk ezeket a munkákat. Viszont a régi nagy álmunkat, az iskola tornatermének megépítését, sajnos nem tudtuk megvalósítani. Nyertünk ugyan rá forrást, ám ezt a Covid miatt később visszavonták. Majd jött az ukrán-orosz háború és a hatalmas áremelkedés, így hiába döntöttük el, hogy önerőből megépítjük a tornatermet, nem lett rá elég a tartalékunk. A tornaterem kérdését így a következő polgármesternek kell megoldania.

– Hogy fogadták a döntését azok, akikkel együtt dolgozott?

– Eleinte próbáltak rábeszélni a maradásra.

A hivatali dolgozók, a képviselők és a jegyző is a támogatásáról biztosított, ha folytatom, ugyanakkor megértették azt az élethelyzetet is, amiben vagyok.

Szerencsére több tehetséges, tenni kész ember is él Csókakőn, akik alkalmasak polgármesternek. Kettőről biztosan tudom, hogy gondolkozik az induláson, de korai lenne még neveket mondani. Április 20-án kiderül, kinek sikerült összeszednie az induláshoz szükséges számú ajánlócédulát. Ám bárki is legyen a következő polgármester, elfogadom a falu döntését és támogatni fogom a munkában, segítem őt abban, hogy zökkenőmentes legyen az átmenet és a – fogalmazzunk így – betanulási időszak.

Fűrész György tagja a csókakői Szent Donát Borrendnek is

Fotó: FMH Archív ( Fehér Gábor)

– Van-e olyan, amit másként csinálna, netán megbánt?

Úgy gondolom, ami tőlem tellett, megtettem. Ebben pedig segítségemre volt egy jó képviselő-testület, akik támogattak, illetve akikkel mindig meg tudtuk találni a kompromisszumokat, ha úgy alakult.

Nincs bennem hiányérzet.

A nagy állami beruházások végigvitele – a tankerület által megpályázott tornaterem, a Magyar Közút által megpályázott, a 81-es útról a faluba vezető bekötőút felújítása, valamint a Várprogram befejezése, ami a Vagyonkezelő és az önkormányzat közös projektje – már a következő polgármester feladata lesz. Ha nincs a járvány és a háború, valószínűleg ezeket is meg tudtuk volna ebben a ciklusban valósítani. Összességében jó szívvel adom át a helyemet és drukkolok, hogy az utódom nálam is sikeresebb legyen, hiszen ez a falu érdeke is!