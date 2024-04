35 éves fogászati kezelőegységet cseréltek le a településen és üzembe is helyezték, így immáron nemcsak az új fogorvosa, de új, modern készüléke is van a falunak. Az eszköz többek között alkalmas fogkő eltávolításra is. Orbán Lívia fogorvos és asszisztense, Orbán Zoltán várja a pácienseket hétfőn és kedden délutánonként, 14, illetve 15 órától, míg a fennmaradó hétköznapokon fél 8-tól a rendelési idő szerint.