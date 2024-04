Ahogy azt korábban megírtuk, a legnagyobb összegű támogatást Óbarok kapta. – A nagyegyházi településrészünkön lévő faluház teljes tetőszerkezetét újítjuk meg ebből a pénzből, mert annyira beázik, hogy jelen állapotában semmire sem használható az épület. Ez a faluház egyébként az egyetlen önkormányzati kulturális intézmény. Kulturális színtér ugyan van több is a településen, leginkább az önkormányzat épületében található kis színháztermet használjuk a község rendezvényein, de a szóban forgó faluház jóval nagyobb, ezért komolyabb rendezvények befogadására is alkalmas lenne – mondta Mészáros Kartal, Óbarok polgármestere.

A tető már a nyáron cserére kerülhet és az önkormányzat hosszú távon gondolkodva egy kisebb átalakítást is eszközöl majd rajta, hogy később lehetősége legyen szálláshelyeket is kialakítani a tetőtérben. Az épület további felújításra is szorul, amire szintén pályáznak majd. A külső nyílászárókat önerőből már kicseréltette az önkormányzat, de hátravan még a villamossági hálózat és a vizesblokkok cseréje, a fűtéskorszerűsítés, gipszkartonozni, festeni is kellene és a belső, 60-as éveket idéző nyílászárók is cserére szorulnak. Ha azonban egyszer minden megújul, a többszáz négyzetméter alapterületű faluház multifunkcionális lehet: a kulturális rendezvényeken felül a sok kisebb helyiség otthont adhatna a különböző kluboknak, szálláshelyek és akár üzlethelyiségek is kialakíthatók benne. Ezeket – ahogy a polgármester elárulta – mind tervezik is, de az első lépés mindenképpen a tető cseréje! Erre kaptak most lehetőséget, hiszen Óbarok kis költségvetése miatt önerőből ekkora fejlesztést nem tud megfinanszírozni.

Pázmándon az Ifjúság parkban található játszótér játékainak cseréjére költik a Magyar falus pályázaton nyert 5,5 millió forintot. Ahogy azt Böjte Richárd polgármestertől megtudtuk, az új eszközök beszerzéséről már döntöttek is a képviselő testület tagjai. A komplex játszóhajón és a hintákon felül az önkormányzat saját forrásból körbe is keríti a játszótér területét és a kezdeti árnyékoláshoz - amíg az elmúlt időszakban ültetett 25 facsemete megnő - napvitorlát helyeznek el. Ezenkívül közösségi tűzrakóhely kialakítását, padok és asztalok telepítését is tervezik. Ugyancsak játékok vásárlására fordítja a támogatást Gánt önkormányzata. A községben az óvoda udvarán három eszköz lecserélését teszi lehetővé a most elnyert 4,3 millió forint.

Az óbarki polgármesteri hivatal színházterménél jóval nagyobb hely van a nagyegyházi faluházban

Forrás: Mészáros Kartal közösségi oldala

A szári önkormányzat a 2022 év végén átadott, teljesen felújított és részben átépített hivatalba vásárol új bútorokat a régi elavult és több helyen már az előírásoknak sem megfelelők - pl. irattárolók, szekrények - helyett. Ehhez mintegy 4,3 millió forintot nyert. Németh Norbert, polgármester hangsúlyozta, az új és modern bútorok nem csak a szári önkormányzat dolgozóinak kényelmét szolgálják, hiszen a hivatalt négy önkormányzat – a szári és az újbarki, valamint a szári és az újbarki német nemzetiségi önkormányzat – használja.