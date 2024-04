Tűzoltók és építészek tartottak előadást az építész szakmát befolyásoló jogszabályok változásáról, és azok várható hatásairól a városháza dísztermében, ahol a város nevében Lehrner Zsolt alpolgármester, a szakma képviseletében Karé Krisztián köszöntötte a megjelenteket.

–A Fehérvári Építészek Kamarájának jogszabálykövetését fontosnak tartjuk. Múlt év végén és az idei év folyamán mondhatni, hogy az összes jogszabály megváltozott. Ezeket tanítjuk, oktatjuk, illetve frissítjük a tudást. A legjelentősebb változás talán az, hogy az Építési Törvény helyett jött ki egy új, magyar építészetről szóló. Az ehhez kapcsolódó összes végrehajtási rendelet július folyamán érkezik. Ezek olyan kardinális változások, mint például, hogy az Országos Építésügyi Előírások, vagyis a régi OTÉK, is megszűnik, ami 1997 óta volt érvényben. A kamara is részt vett a jogszabályok véleményezésében, és ha ezek az észrevételek bekerülnek az alkotás folyamatába, akkor a jogszabályok finomodnak, használhatóbbak és gyakorlatiasabbak lesznek. Közben a Jáky József Technikummal közös pályázatot hirdettünk, ami fontos az utánpótlás szempontjából is, és azért is, mert szeretnénk azt a kapcsolatot folytatni a várossal, amit elkezdtünk a múlt év végén–mondta Karé Krisztián a Fejér Vármegyei Építészek Kamarájának új elnöke.

Az esemény helyszíne szimbolikus, hiszen a változások ellenére is fontos az építész szakma és a hivatalok, valamint a város kapcsolata.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

–Partneri kapcsolatra törekszik a város a kamarával. Ezt azért is teszi, mert egy város karakterét az épületei, és közöttük a közútjai, parkjai, vagyis maga az építészeti környezet határozza meg, így egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk mi, városlakók. Egy olyan városban ez különösen igaz, amely az Ybl családot adta a nemzetnek, vagy akár Molnár Tibor építészt, aki a 30-as években volt meghatározó alakja a szakmának. Kiváló építészek lenyomatai, házai között sétálhatunk a fehérvári belvárosban, és annak közelében, és ez predesztinál minek arra, hogy az építészettel és a szakmával jóban legyünk. De cél az is, hogy egyelőre középiskolás fokon, a Jáky József Technikummal is együttműködjünk, ezért jelen esetben egy rajzpályázatot hirdettünk meg az iskolával közösen. A cél az, hogy később, majd a végzős tanulók az építészmérnöki karokon, egyetemeken folytathassák a tanulmányaikat, hogy aztán mint építészmérnökök tudják biztosítani a szakma utánpótlását itt Fehérváron is–fogalmazott Lehrner Zsolt alpolgármester.

A tanácskozáson a Fejér Vármegyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztályának vezetője Kozári Mihály tartott előadást. Őt a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Tűzvédelmi Osztályvezetője, Horváth Péter alezredes követte.

Sajtos Csongor okleveles üzemmérnök a BIM digitális rendszer használatáról, a számítógépes modellezésről és a szakágakkal való kommunikációról tartott gyakorlatorientált előadást.

A megjelentek délután megismerhették a 3D-s épület scannelés gyakorlati használatát az ArchiCAD alkalmazásban, Pungor Viktor (LeiCon Kft) előadásában.

A program zárásaként a Jáky József Technikum által közösen meghirdetett, technikus képzésben résztvevő tanulók magasépítéstan épületszerkezeti rajzpályázat kiállítása és eredményhirdetése során tárgynyereményeket, köztük lézeres távolságmérőt, pendrive-ot, ceruzakészleteket adtak át a nyerteseknek, akik nemcsak a technikumi képzésben résztvevő, végzős hallgatók közül kerültek ki, hanem több eredményes rajz készítője fiatalabb, sőt nem egy kilencedikes diák volt. PJD