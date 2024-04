A teremátadó ünnepség a diákok közreműködése mellett került megrendezésre, mondhatni, hogy nagy sajtóérdeklődés mellett. A meghívott vendég voltak az iskolát képviselő tanári kar és diákok mellett Horváth Lajos a Szakképzési Centrum főigazgatója, a BT. British Telecommunications Régiós Üzleti Szolgáltató Központ képviselői: Xaviera Sancho, Country manager, Fazekas Máté, Kommunikációs és vállalati kapcsolatok vezető, Kalocsa Dóra, PR, Kommunikációs manager.

Horváth Lajos a Szakképzési Centrum főigazgatója is hálás volt a felajánlásért

Fotó: Nagy Norbert

Elsőként az intézmény igazgatója Oroszné Stefankó Éva köszöntötte a jelenlévőket. Aki elmondta, hogy nagyon hálásak és nagy segítségükre lesz a felajánlás az oktatásban, egészen pontosan az Informatikai és távközlési ágazatban tanulók számára. De hasznos lesz minden egyéb területen is, hiszen más szakmai képzésekben is egyre inkább nélkülözhetetlen a számítógép használata. Elmondta még azt is, hogy az elmúlt években folyamatosan nőt az intézménybe jelentkezők létszáma, így minden tantermet és helyiséget maximálisan ki kell használni az oktatáshoz. Az igazgató kihangsúlyozta továbbá, hogy a BT. British Telecommunications céggel már régóta jó kapcsolatban vannak, és korábban is segítették már az intézményt felajánlásaikkal, és egyéb tanfolyamokkal is. Horváth Lajos a Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte, hogy mint fenntartónak rendkívül fontos, hogy a 21. századi oktatási eszközöket tudják használni a diákok. De ez nagyon nagy kihívást jelent, hiszen gyors tempóban fejlődik a terület, és ezért különösen is hálásak a felajánlásért. Xaviera Sancho, Country manager, a felajánlást adó cég képviseletében szintén a jó a hosszú ideje tartó jó kapcsolatot emelte ki az intézmény és a cég között, ami elmondása és reménye szerint több mint munka inkább egyfajta szeretetkapcsolat.

A diákok gyorsan birtokba is vették az új eszközöket!

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A rendezvényen a moderátor és a közreműködők is egyaránt diákok voltak, akik több verssel és értékes gondolattal színesítették az alkalmat, illetve a teremátadás után kisebb fogadásra kerül sor az igazgatói irodában.