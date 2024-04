Sportversenyen jártam a hétvégén. Nem voltam versenyző, ennek ellenére fontosak voltak szurkolói és fotós feladataim a pálya mentén. Érdekes, mi mindent ki tud váltani az emberekből egy közösség, még versenyhelyzetben is. Minden sportoló szó nélkül segített a másikon a nehezebb akadályoknál, dicséretek hangzottak el idegenek között, több száz ember egyként működött a pályán. Nem voltak különbségek, nem volt jobb és rosszabb, kezdő vagy profi. Mindenki ugyanolyan nyugodtsággal, kitartással és jókedvvel próbálta saját határait feszegetni. Még én is (akiről elmondható, hogy elég távol áll bármiféle sportverseny) kedvet kaptam ehhez a közösséghez tartozni. Bárcsak a mindennapokban is hasonló közösséget alkotnánk, mennyivel vidámabb lenne az élet!