A Rádiótelep játszóterén és annak közvetlen környezetében már délután kettőkor gyülekeztek a városrész lakosai, főleg családok, hogy egy tartalmas délutánt töltsenek együtt. A nap melegen sütött, a szél lengedezett és ezen hatásoknak köszönhetően ezerszám hullottak a liget virágzó fáiról a szirmok.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Megkérdeztük, hogy mit láthatnak, miben vehetnek részt akik ide látogatnak?

– A covid után kezdtük el ennek a szervezését a városrész képviselőjével, Brájer Évával, és akkor indult el a Maroshegyi tojásfák ötlete is. Az volt a cél, hogy az embereket a covid után egy picit visszacsaljuk a közösségi életbe, és ezért több közösségi eseményt hoztunk létre – mondta Szilvási-Grund Helga, a művelődési ház igazgatója.

A Maroshegyi Húsvéti Asztalnak tehát a közösségépítés az elsődleges célja, hogy kilátogassanak a rendezvényre a helyiek, egy picit beszélgessenek, miközben a gyerekek tudnak játszani.

– Kosaras körhintával is készültünk, és népi fa játékokkal. Ez alkalommal egy négy állomásos kis akadálypálya is színesítette a napot. Hogyha teljesítik a gyerekek, akkor apróságot, csokit választhatnak cserébe, illetve lehet kézműveskedni is. Az olyan hagyományos tojásírást is kipróbálhatják a látogatók, mint az írókázást, de hoztunk kisebbeknek való kisebb kézműves dolgokat is, emellett a bútorfestést is kipróbálhatják, kis fatojásokon – sorolta a programokat Szilvási-Grund Helga.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Mint megtudtuk, elsősorban a maroshegyieket szólítják meg és ők is látogatnak el a játszótérre leginkább, de persze a város többi részéből is vannak érdeklődő családok, kisgyerekesek. A rendezvényt az önkormányzat, illetve Brájer Éva képviselő támogatja, míg a lebonyolítását a Gárdonyi Géza Művelődési Ház vállalja magára immár három éve.

A Fanyűvők Játszóház fakosaras körhintáján sokan ültek és mindig volt valaki, aki ismerkedett a népi fajátékokkal.

– Ez a harmadik alkalom, hogy ezt megszervezzük és kivételesen nagyon jó időnk van. Az elmúlt két évben mindig nagykabátban ültünk itt, és még a sálat is sokszor elviseltük. Most nagyon kegyes az idő hozzánk, úgyhogy én bízom abban hogy délután ötig sokan jönnek ide hozzánk, mondta a művelődési ház igazgatója.