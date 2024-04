A programban tavaly kétszáz, magyar kardioeszköz gyártó cég által készített készülék talált gazdára, és idén már 500 AED – félautomata defibrillátor – készülék megvásárlása lehetséges a piaci árhoz képest jelentős kedvezménnyel – olvasható a hirado.hu oldalon. Vannak azonban olyan települések, így Iszkaszentgyörgy is, akik ingyen kapták meg az eszközt. – A kardiótanösvény programnak köszönhetően kerültünk kapcsolatba a Szent Ferenc Kórházzal, ahonnan megkerestek minket a kérdéssel, csatlakoznánk-e a Mentsünk együtt életet! programhoz is? Azzal a feltétellel mondtunk igent, hogy megnézzük, ki tudjuk-e fizetni a készüléket – idézte fel Gáll Attila polgármester, akit végül pár hete értesítettek arról, hogy néhány önkormányzat, köztük Iszkaszentgyörgy számára ingyen is tudják biztosítani a defibrillátort.

Így jutott hozzá a kis község ehhez az értékes készülékhez, melyet úgy terveznek, hogy a posta épülete mögött, a piacnál helyeznek majd ki. - A pontos helyét egyelőre nem határoztuk meg, mert szeretnénk, ha mindenki által könnyen hozzáférhető, ugyanakkor védett lenne az esetleges lopástól, rongálástól – tette hozzá Gáll, aki szerint szükség esetén valóban nagy segítség lehet ez a kis eszköz, mert ahogy az a készülékek átadóján is elhangzott: a mentők kiérkezéséig megkezdett laikus újraélesztés a defibrillátor használatával kombinálva akár 60-70 százalékos túlélési esélyt is jelenthet.

A készülék használatához nem kell semmilyen előzetes képzettség, félautomata jellegénél fogva a kinyitása után magyar nyelven vezeti végig a felhasználót a szükséges lépéseken. A tavaly eladott készülékek közül volt olyan, amit négy nappal később már használni kellett. Remélhetőleg Iszkaszentgyögyön nem lesz rá szükség! Ám ha lesz érdeklődés és összejön a létszám, ingyenes oktatást is tart a készülékről a faluban a Szent Ferenc Kórház.