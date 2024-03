A kórház programjának keretében kialakított tanösvények elsősorban szív- és érrendszeri betegséggel vagy magasvérnyomás-betegséggel élők, illetve cukorbetegek számára készültek. A túraprogramot ugyanakkor megelőző céllal egészségesek számára is ajánlják. A túraútvonalak annyiban térnek el a megszokottaktól, hogy ezeken a részvevőknek lehetőségük van a túra során, az indulási helyen kölcsönözhető eszközökkel egyéni állapotfelmérésre, vagyis pulzus és vérnyomásmérésre, amit az útvonalon táblával jelzett pontokon kell megmérni. A kapott értékeket aztán akár online, akár papír alapon is el lehet juttatni a kijelöl egészségügyi intézménybe, ahol ezeket értékelik. Ahogy a pénteki tanösvényátadón Iszkaszentgyörgyön elhangzott, eddig nagyjából ötven embert sikerült ezek alapján kiszűrni.

Az átadón elsőként Toldy-Schedel Emil, a szív-és érrendszeri betegek rehabilitációjával foglalkozó Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója, a program elindítója beszélt a szűrések és a megelőzés fontosságáról. Többek között kiemelte, Magyarországon még megfelelő kórházi kezelést követően is nagyobb a szívinfarktuson átesettek között a halálozási arány, mint máshol Európában, aminek egyik oka az életmódban, a kevés mozgásban keresendő. Az ünnepségen megjelent Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár a mozgás és az életmód fontosságának hangsúlyozására adatokat is hozott: a WHO szerint az egészségünk megőrzésében az egészségügyi ellátórendszernek csak 18 százalékban van szerepe, 20 százalékban a környezet, 25 százalékban a genetikai állomány tehető felelőssé, viszont a mozgás és az életmódunk 37 százalékban járul hozzá a betegségek megelőzéséhez. Ezért állt a kardiotanösvények létesítése mellé az aktív Magyarországért Államtitkárság, amely támogatást is nyújt a kialakításukhoz.