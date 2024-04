Összefogás 2024.04.06. 12:00

Idén is megrendezik a Nagyok a kicsikért fesztivált

Ebben az évben is összefogást hirdet a Predátor SE, jótékonysági programjuk kedvezményezettje pedig most is a Fejér Megye Gyermekeiért Alapítvány.

Déri Brenda Déri Brenda

Fotó: FMH-Archív / PT

Ha jól számoljuk az idei a nyolcadik alkalma annak, hogy megrendezik az igen népszerű jótékonysági programot, a Nagyok a kicsikért fesztivált. A nap során befolyt összeggel a szervezők ezúttal is a Szent György Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermekosztályát támogatják – olvasható a kórház közleményében. További részletek hamarosan.









