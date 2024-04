Ingatlancserére készül a gárdonyi önkormányzat. A képviselő-testületi ülés napirendi pontja volt a téma, mely szerint a Szabadság utca 12. szám alatti gyermekorvosi praxis problémájára keres így megoldást a városvezetés. Tóth István, Gárdony polgármestere magyarázatot is adott arra, miért szükséges a csere és hogy milyen nehézséggel néz szembe jelenleg a város.

Mint fogalmazott videóüzenetében, nyugdíjba vonult a praxist működtető gyermekorvos, Heresznyei Gabriella doktornő, aki ugyan a továbbiakban is részt vesz a gyógyító munkában, de a teljes praxis ellátásában már nem. Helyettesítését egy Baja környékéről érkező orvos látta el, aki – mint Tóth István fogalmazott -, „Gárdonyban kiváló munkát végzett”, azonban, március 31-ével visszaköltözött Baja környékére. Az orvos tehát befejezte a munkát Gárdonyban, ám helyettesítése nem könnyű – vallotta be a városvezető.

A gyermekorvosi praxis ellátására jelenleg egy helyettesítő csapatot állítottak fel, amíg a praxisba nem tudnak állandó orvost felvenni. A munkában jelenleg is több orvos vesz részt, közben pedig a gyermekorvosi rendelő tulajdonjogáról is gondoskodni kellett. Az épület, ahogy a praxisjog is, a nyugdíja vonult doktornő tulajdonában van, akitől a város átveszi az ingatlant, cserébe egy irodahelyiségért. Mindkét ingatlan értékbecslése megtörtént – hangsúlyozta a polgármester, ahogy azt is: az érték-különbözetet – mivel az iroda többet ér -, a doktornő természetesen kifizeti. Így a továbbiakban az önkormányzat tulajdonába kerül a gyermekorvosi rendelő épülete. A következő nagy feladat pedig az lesz, hogy találjanak állandó gyermekorvost Gárdonyba.