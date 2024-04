A Bál alapítója a VÁLASZ Független Civilek Székesfehérvárért Egyesület. A nagyszabású rendezvény célja, pedig a kárpátaljai magyar közösségek megsegítése. Az idei évben a bevételből a Máréfalváról érkező Rozetta Néptáncegyüttest, valamint egy 1920 előtt alapított Kárpáti Igaz Szó nyomtatott lapot támogathatják. Salih Dilán képzőművész kézenfekvő módon, egyik festményét ajánlotta fel a tombolára. Vele beszélgetve azt is megtudtuk, milyen képről is van szó és miért érezte ismét, hogy a kezdeményezés mögé álljon.

– Már nem az első alkalom, hogy ilyen módon szeretnék hozzájárulni ehhez a nemes támogatáshoz. Idén is két festményt ajánlottam fel, az egyik egy tájkép, a másik pedig fantázia/történelem jellegű kép. Mindkét darab különleges helyet foglal-e a szívemben, így remélem új gazdája is örömét leli bennük és otthona ékei lehetnek.

Íme az Arconic-Alba Fehérvár pályázatára beküldött különdíjas alkotása

Fotó: Interjúalany

Kérdésünkre, hol láthatjuk legközelebb a fotóit, a következőt válaszolta:

– Az év elejétől egészen február végéig a Velencei-tó egyik termálfürdőjében volt kiállításom, mely az életem során eddig elkészült festményeket mutatta be. Ciszterencia program keretében pedig egy Szent témájú festményem volt kiállítva a Ciszterci Szent István Gimnáziumban. Jelenleg is dolgozom a következő képeken, annyit elárulhatok, hogy történelmi lesz, hiszen nagy rajongója vagyok a ókori Egyiptomtól kezdve számos történelmi időszakoknak. Mindemellett pedig a sportnak is, így nagyon hálás vagyok, hogy az Arconic-Alba Fehérvár pályázatára beküldött alkotásom különdíjban részesült, amelyet nemes egyszerűséggel így jellemezném: Fehérvár jellegzetességei és a kosárlabda szeretete a vásznon.