A magyarországi kilenc harkályfaj közül csak egyetlen egy van, amely vonuló fajként található meg az országban: a különleges nevű nyaktekercs március közepén érkezik hozzánk, ezekben a hetekben pedig már a költőhelyét keresi. Klébert Antal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület harkályvédelmi szakosztályában a három éve alakult nyaktekercs munkacsoportot vezeti, annak országos fajkoordinátora. Mint mondja, ennek a madárfajnak nem árt az emberi segítség, vagyis szívesen költ az ember által kihelyezett odúkban.

- A nyaktekercs különleges harkály, ugyanis nem képes odút készíteni. Éppen ezért, ha más nincs, egyéb harkályfajok által készített odúkba menne. Chernel István ornitológus írt le róla egy történetet az 19-as évek elején: egy pajtában fel volt akasztva egy öreg kesztyű, ebben tartották a fokhagymát. Látják ám, hogy ki volt dobálva belőle a fokhagyma. Visszarakták, ám másnapra ismét kiszórva találtak a hagymákra. Belenéztek az öreg kesztyűbe, s látták, hogy egy nyaktekercs költött bele. A nyaktekercs tehát nem válogathat, mindenhol költ, ahol jó helyet talál. Látták már földalatti gyurgyalag kotorékban, természetes bekorhadásokban s persze más madarak odújában egyaránt. Amire az odún kívül szüksége van, az a hangya – szögezi le a szakember. Merthogy, mint meséli, ez a madárfaj gyakorlatilag kizárólag hangyával táplálkozik. Éppen ezért úgynevezett indikátorfajnak tekinthető. Ahol sok a hangya, ott esélyes a nyaktekercs is – és fordítva.

Vonuló madárként megtalálható Angliától Japánig, Svédországtól Dél-Európáig mindenhol, ám rendkívül érzékeny faj, így van, amikor alig érkezik, máskor meg többen vannak, mint előző évben. Angliában például – mutat rá a szakember – szinte már kipusztult, de nálunk is sokkal kevesebb példányról számoltak be tavaly, mint előtte. Megtalálható Fejérben is, füves élőhelyekre, hegylábi legelőkre szívesen jár, melyekből van bőven itt is.

- Március közepén érkezik meg, én április 4-én hallottam idén az elsőt. Terepszínű, nehéz észrevenni, viszont a hangja elárulja. Jellegzetes, messze hangzó hangját érdemes meghallgatni akár felvételről is, mert biztosan hallotta már mindenki. Népies neve a nyektető madár, éppen a hangja miatt. Ám az első tojás lerakásakor elhallgat. A nevét pedig arról a jellegzetes szokásáról kapta, hogy amikor megfogják, tekergeti a nyakát. Németül Wendehals-nak hívják, amelynek van egy pejoratív, áthallásos értelme is, köpönyegforgatót is jelent.

E madárfaj kapcsán világszerte nem volt még olyan összefogott tapasztalatcsere, ahol a szakemberek megoszthatják egymással a tudásukat. Erre először Fejérben, Száron kerül sor a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében megrendezett Nemzetközi Nyaktekercs Workshop keretében, melyen nyolc ország meghívott előadója vehet részt. A találkozón a magyar szaktekintélyeken kívül svájci, német, cseh, szlovák, lengyel, ukrán, osztrák és szlovén szakértők érkeznek – árulta el Klébert Antal, aki maga is tart előadást az eseményen.