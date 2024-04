Floridában engedélyezik a kasztrálást?

Drasztikus törvényjavaslatot fogadtak el a Fejér Megyei Hírlap 1994 április 5-én megjelent lapszáma szerint a tengerentúlon: „Floridában a halálbüntetés mellett immár a kasztrálás réme is fenyegeti a visszaeső erőszakoskodókat. A szövetségi állam szenátusa ugyanis ennek megfelelő törvényjavaslatot fogadott el 29:10 arányban. Ennek értelmében a visszaesőket a bíró akár férfiasságuk elvesztésére is ítélheti. Az ítélet végrehajtása mindazonáltal meglehetősen humánus módszerrel történik. Az ítéletvégrehajtó ilyen esetekben már nem a kést feni, hanem egyszerűen női hormonokat ad be a csillapíthatatlan férfiasságú erőszaktevőnek. Bár a szenátus döntését a képviselőháznak még jóvá kell hagynia, a drasztikus megoldás ellen máris többen felemelték szavukat. A nőszervezetek mellett — amelyek szerint az intézkedés azért nem megfelelő, mert az erőszak okait nem orvosolja — egy szenátor, aki „civilben” sebész, így tette fel a kérdést: Mi lesz akkor, ha az elítéltnek a hormonkezelés után hatalmas mellei nőnek?

Tolvaj a tyúkólban

Ugyanezen lapszám számolt be a megye több pontján megesett bűncselekményekről: „A megyei rendőr-főkapitányság központi ügyeletének hétfői tájékoztatása szerint a hét végén 15 helyszínes bűncselekmény történt a megyében. Székesfehérváron, a Gyümölcs utcában egy elektromos szaküzletbe törtek be, ahonnan 153 ezer forint értékben vittek el műszaki cikkeket. A Köfém lakótelepen egy Dáciából szerszámokat loptak. Seregélyesen meglovasítottak egy motorkerékpárt. Pusztavámon az italboltot törték fel: italt, dohányárut, édességet vittek el 14 ezer forint kárt okozva. Agárdon és Gárdonyban is feltörtek egy-egy hétvégi házat. Egyik helyről egy magnót, a másikról pedig gázpalackot tulajdonítottak el a tettesek. Nyolcszáz forint értékű péksüteményt loptak el egy kenyérbolt elől Kápolnásnyéken. Tyúktolvaj járt Enyingen az egyik családi házban, aki onnan 15 szárnyast zsákmányolt 7500 forint értékben. Iszkaszentgyörgyön betörtek egy hétvégi házba. Két műanyag kannát meg a kerti ülőgarnitúrát vitték el. A kár valamivel több húszezer forintnál. Lepsényben is egy hétvégi házat szemeltek ki maguknak azok a betörők, akik — 16 ezer forint értékben — televíziót és magnósrádiót loptak.”