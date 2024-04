Gyermeki őszinteség

Az 1964. április 22-én a Fejér Megyei Hírlap hasábjain megjelent kis rövid történet is azt mutatja, hogy a gyerekek ártatlan őszintesége időnként keserédes tud lenni a felnőttek számára: „Julikáékhoz vendég érkezett, a szépségére, ápoltságára ma is büszke nagynéni. Most is ott ül a tükör előtt, aranysárga festett haját tupírozza. Majd pici üveget vesz elő, gondosan ujjára csöppent belőle valamit és gyakorlott mozdulattal kenegeti a szemét. Julika el nem mozdulna a szép Ili néni mellől. Minden mozdulatát figyelemmel kíséri. A néninek tetszik ez a néma csodálat. Mindegy az férfi vagy nő, öreg vagy fiatal, csak valaki gyönyörködjön benne. — Mi van abban a kisüvegben? — kíváncsiskodik Julika. — Szemráncolaj — adja a készséges felvilágosítást a néni., — Attól van annyi ránc a szemed körül? — folytatja a társalgást a kislány. A néni kicsit bosszúsan elmosolyodik, de tovább végzi a szépítő műveletet. Rúzsozza a száját, merész vonalú szemöldököt húz, szempilláit festi, göndöríti. Majd a nagy mű után megpihenve elégedetten gyönyörködik saját tükörképében. — Mért festetted ki magad? — próbálja összegezni a dolgot Julika. — Azért, hogy szép legyek. A kislányt láthatólag nem elégíti ki a válasz, mert rövid töprengés után megkérdezi: — És mikor leszel szép...?”

Színpad építés a Vidám Parkban

A hírlap 1974 április 23-án tudósított arról, hogy korszerűsítik Fehérváron a Vidám Park színpadát: „Ismeretes, hogy a fehérvári Bartók Béla téren le kellett bontani a szabadtéri színpadot, mert az elmúlt évtized időjárásának viszontagságai során fája elkorhadt. Mivel újbóli megépítése a megnövekedett igények miatt nem látszott célszerűnek, döntés történt, hogy a Vidám Park szabadtéri színpadának korszerűsítésével oldják meg a nyári előadások gondjait. Ez a munka már javában tart, nemcsak korszerűbb, hanem az eddiginél sokkal nagyobb szabadtéri színház fogadja itt a nyáron a látogatókat. Az építkezés úgy történik, hogy a létesítmény az igényesebb előadások számára is alkalmas legyen. A színpad területe 10x12 méteresre bővül, de megnagyobbodik a nézőtér is: ezer néző foglalhat itt helyet. Hogy a szereplőket zavartalanabbul lehessen látni, 350 köbméter földdel emelik a nézőtér lejtős szintjét. Gondoskodnak a színpad megvilágításának javításáról is: korszerű és nagyerejű fényszórókat szerelnek fel. A zenekari részben negyven zenész foglalhat majd helyet. Természetesen megfelelő öltözők és más helyiségek is kiegészítik a szabadtéri színpadot, így a város minden szempontból megfelelő nyári pódiummal gazdagodik.”