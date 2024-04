Edzők, akik jöhetnének…

A Parmalat FC 1994 áprilisában vezetőedző nélkül maradt. Nagy kérdés volt, hogy ki pótolhatja a posztjáról lemondó Hartyáni Gábort. A Fejér Megyei Hírlap 1994. április 19-én a következőképp számolt be az edzőkérdésről.

„Most, hogy vezetőedző nélkül van pillanatnyilag a Parmalat FC, nyilván sokan tippelnek arra, hogy ki, illetve kik jöhetnek számításba. Nos, a teljesség igénye nélkül összeállítottunk egy listát azokról az edzőkről, szóba jöhető volt NB I.-es játékosokról, akik szintén szóba jöhetnek mint edzők, de olyanok is szerepelnek, akik jelenleg dolgoznak, de nem mint vezetőedzők. Természetesen ez csupán játék a nevekkel, a klub döntését semmiképp nem befolyásolja. Íme néhány név: Tornyi Barnabás, Glázer Róbert, Csongrádi Ferenc, Csuhay József, Kovács Ferenc, Gazsó Illés, Haász Sándor, Ilaász László, Kiss László, Szűcs Lajos, Mucha József, Szentmihályi Antal, Burcsa Győző, Muzsnay Zsolt.”

Különlegesség

„Római kori sírkőre bukkantak nemrégiben Tabajdon. A térség amúgy is híres különleges leleteiről, ám a legutóbbi anyag a székesfehérvári kőtár igazgatója szerint is igen érdekes. A római kori sírkő maradványait a tabajdi zsidó temető bozótja védi a kíváncsi tekintetek elől, ezért sem volt tudomása senkinek eddig róluk. »Amint jobb idő lett, terepszemlére mentem a rossz állapotban lévő zsidó temetőbe – mesélte Temesszentandrási György, a település polgármestere 30 évvel ezelőtt. – Ekkor láttam meg a kőmaradványt, és szóltam a kőtár igazgatójának.« Tabajd és környéke már az Árpád-korban is jelentős hely lehetett. A Váli-völgy római kori települései a Krisztus után 2. század közepe táján élték virágkorukat” – nyilatkozta lapunknak Farkas Zoltán, a múzeum osztályvezetője 2004-ben.