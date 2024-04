Ezerkétszáz kilőtt vaddisznó...

“Elkészült a Fejér megyei vadásztársaságok múlt évi tevékenységéről szóló beszámolók összesítése, és értétékelése. Mint ebből kitűnik, a tervszerű vadgazdálkodás igen eredményes volt, jelentős népgazdasági hasznot hajtott, és emellett a vadászok számára gazdag zsákmányt tett lehetővé. Az előző évekhez viszonyítva a kilőtt vadak közül a vaddisznók számában a legnagyobb a növekedés. A vaddisznók az utóbbi időben nagyon elszaporodtak és sok kárt okoztak, ezért a vadászok alapos ritkítást végeztek soraikban, a korábbi évi 7 800 állattal szemben tavaly ezerkétszázat lőttek ki.” – írta a Fejér Megyei Hírlap negyven évvel ezelőtt, április elején.

Viktor Csernomirgyin dollármilliókat „hozott”

A miniszterelnök helyben döntött

1994. április elsején az orosz miniszterelnök, és ígéretet tett, hogy segítő kezet nyújt az Ikarus gyárnak. Az eseményről így írt a Fejér Megyei Hírlap harminc esztendővel ezelőtt:

“Több mint 30 millió dolláros üzletet köszönhet az Ikarus Rt. Viktor Sztyepanovics Csernomirgyinnek, az Oroszországi Föderáció miniszterelnökének, aki magyarországi látogatása egyik programjaként az rt. fehérvári gyárában járt tegnap. Az előcsarnokban arról folyt a vita, hogy járt-e már ilyen magas rangú orosz politikus az Ikarus fehérvári gyárában. Persze, ez a gyárbeliek számára csak amolyan pótcselekvés volt, hiszen titokban mindenki abban reménykedetett, hogy a miniszterelnök látogatása valamilyen konkrét eredménnyel, azaz üzlettel zárul. Aztán hirtelen elült a zaj: népes küldöttség élén megérkezett Viktor Sztyepanovics Csernomirgyin miniszterelnök, Oroszország ma talán legbefolyásosabb politikusa. Hogy miért, az maradjon a Kelemen András külügyi államtitkár által képviselt magyar diplomácia „titka”, de tény, hogy a miniszterelnök egyetlen gyárba látogatott el, az Ikarus fehérvári gyártóegységébe, ahol a polgármester és az rt. „vezérkara” fogadta. (…) A jól sejtető kissé elhúzódó búcsúzkodás után Viktor Csernomirgyin és kísérete a Rác temetőbe indult, ahol megkoszorúzták az első világháborús emlékművet. Mi pedig Gángó Lászlót, a fehérvári gyár igazgatóját kérdeztük, miről tárgyaltak a zárt ajtók mögött? — Nekünk erre az évre is 3000 autóbusz szállítására van szerződésünk az orosz partnerrel, s mondtuk a miniszterelnök úrnak, hogy mi az ütemezésnek megfelelően gyártottunk. Most pénzügyi zavaraink vannak, de készen áll 300 darab busz, s megkezdhetnénk a szállítást. A miniszterelnök úr azt mondta, hogy nagyon gyorsan intézkedik, s mivel jelen volt a pénzügyminiszter-helyettes is, helyben utasította az ügy intézésére, ígéretet kaptunk arra is, hogy sürgősen megvizsgálják újabb 1000 busz vásárlásának a lehetőségét.”