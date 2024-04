A divat iránt érdeklődők mindenképpen látogassanak el a THEFOUR tervezőpáros ruháiból és munkafolyamataiból nyíló Eredet című virtuális és valóságos kiállításra, mely április 26-án, pénteken 18 órakor a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sori épületében nyílik. A tárlatot Csalár Bence divatújságíró, divatszakértő vezeti fel, a megnyitón fellép Hegyi Dóra „OHNODY”, Junior Artisjus-díjas énekesnő is.

A THEFOUR márka egy különleges kollaborációból született, mely Gálvölgyi Anett és Miovác Márton nevéhez fűződik, akik mögött több éves barátság és szakmai együttműködés áll. „Személyiségük jobban nem is különbözhetne, de épp ez a különbözőség adja a brand dinamikáját. Kettejük folyamatos párbeszéde tereli közös mederbe ellentétes energiáikat: ebből a dialógusból születnek a stílusos és motivált nőkre tervezett ruhák és táskák. Az erőteljes gondolati tartalmat szofisztikált szabászati megoldások és kifinomult formák ellensúlyozzák, így a darabok művészi értékük mellett is hordható és emlékezetes elemei a hölgyek ruhatárának” – szól a kiállítás közleménye.

„Amikor a THEFOUR identitást keressük, szeretem kiemelni, hogy Anettnek és nekem eltérő gyökereim vannak, amelyhez mind a ketten szeretünk visszanyúlni. Anett vonalán sok afrikai anyagot és motívumot használunk, miattam pedig a vajdasági jacquard textileket emelem be a kollekcióba. Mivel kultúrákon átívelő inspirációs forrásból dolgozunk, így nem állunk meg a gyökereinknél, Ázsiából és Amerikából is szívesen hozunk izgalmas elemeket. Fontos számunkra a magas minőségű anyagok használata, ezért francia luxusmárkák „maradék” anyagait is használjuk. Azért is szeretünk csíkokból, egyszerűbb formákból dolgozni, mert a textilek, amelyeket használunk, nagyon limitáltak, illetve így a szabás a legkevesebb hulladékot képezi” – emelik ki a tervezők.