Édesapja, Klebelsberg Jakab halála után, két éves korában költözött Székesfehérvárra Klebelsberg Kuno és édesanyja, Farkas Aurélia Aranka, akiket az anyai nagyszülők segítettek ezután a boldogulásban. Az értelmes, világra nyitott fiatalember számára azonban a gyermekévek nem voltak felhőtlenek, erről önéletrajzában így írt: „Anyám bánatos özvegyi életet élt. Én sem ismertem a vigasságot”.

A fiatalember 1885-től a Ciszterci Gimnázium tanulója volt, itt is érettségizett. A XX. század legnagyobb hatású és legeredményesebb kultuszminiszterének emlékét a gimnáziumban kiállítás és emléktábla őrzi, a bejáratnál pedig több mint 10 éve az ő egészalakos szobra fogadja az érkezőket. Pető Hunor alkotása méltó megemlékezés a Trianon-utáni újrakezdés korszakának kultuszminiszteréről, aki a magyar kulturális élet területén vitte véghez friss kezdeményezéseit. A Ciszterci Szent István Gimnázium a feol.hu-val közölte: most végre emléktábla kerül arra a házra is, ahol felnevelkedett. Ez volt Szarka utca 147. szám, ma pedig a Táncsics Mihály utca 4.

A tábla ünnepélyes felavatására április 11-én, csütörtökön 15 óra 30 perckor kerül sor. A házat, mint megtudtuk, 1860-ban vásárolta meg Klebelsberg anyai nagyapja, Felsőőri Farkas Imre, Batthyány Fülöp herceg enyingi uradalmának tiszttartója. A házat 1863-ban átépítették, a család pedig 1871-ben költözött ide. Ez volt Klebelsberg szülői háza 1877-től 1893-ig.