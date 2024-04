Gyulai Iván ökológus, az Ökológiai Intézet a Fenntartható fejlődésért Alapítvány elnöke, az Intézet igazgatója volt a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum vendége április 24-én. A szerdai előadás témája az iskola komposzthagyó mélymulcsos kertje volt, de mindemellett a mulcsos kertészkedés gyakorlati fogásairól, az ökológiai alapokon nyugvó házikerti termesztés összefüggéseiről is szó esett.

- Iskolánk tankertészetében a környezetkímélő gazdálkodás irányelveit követjük. Lonkai Emese tanárnő, okleveles kertészmérnök szeptemberben érkezett oktatótestületünkbe, ő az a tanárnő, aki otthon is permakultúrás termesztést folytat. Az ő irányításával hoztuk létre mélymulcsos ágyásunkat, melybe idén csak tökféléket tervezünk ültetni, a későbbiek során pedig vegyesen ültetjük be növényekkel – árulta el a feol.hu-nak Bontovics Elvira, az iskola szakoktatója, aki elmesélte azt is, miért, hogyan jött az ötlet az ökológus meghívására: - Gyula Iván rendszeresen tartott előadást Sukorón, egy előadása során jött az ötlet, hogy milyen jó volna, ha megnézné az ágyásunkat, véleményezné elképzeléseinket és a diákjainknak is lehetősége lenne találkozni vele.

A szerdai eső miatt a kertbe tervezett előadás ugyan elmaradt, ám az iskola falai között izgalmas diskurzust folytattak a szakemberek, az ökológus előadására sokan voltak kíváncsiak, az iskola szakoktatóin és diákjain túl is. Az előadás illeszkedett az iskola fenntarthatósági témahét programjainak sorába.