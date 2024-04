A gyermekvédelmi és szociális alapellátás megszervezése önkormányzati feladat, melyet Székesfehérvár önkormányzata az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központon, a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonon, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményen, valamint a Kríziskezelő Központon keresztül valósít meg. A város érintett intézményeiben közel négyszázan dolgoznak – hangzott el azon az április 12-i, pénteki sajtótájékoztatón, melyen Cser-Palkovics András polgármester, Mészáros Attila alpolgármester, valamint Tisztl Henrik, az Alba Bástya vezetője bejelentette: a szektor munkatársai a korábbi intézkedések folytatásaként újabb bérkiegészítésekben részesülnek. Mint emlékeztettek: a szociális és gyermekjóléti szektorban vezették be elsőként a hűségjutalom rendszerét. Mindezek mellett ezen intézmények munkatársai is megkapták idén a nettó 250 ezer forint cafeteriát, továbbá az itt dolgozók tavaly decemberben minimálbér emelésben is részesültek.

Cser-Palkovics András kiemelte: az önkormányzat elismeri azt a kiemelkedő szakmai munkát, melyet az ezekben az intézményekben dolgozók nap mint nap az ellátottak érdekében végeznek. Ezért a négy intézmény dolgozói álláshelyenként havi bruttó 50 ezer forint bérkiegészítést kapnak április 1-ei hatállyal. Erről a döntést az április közgyűlés hozhatja meg, forrás igénye megközelíti a 200 millió forintot.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

- A költségvetés elfogadásakor ugyanis arra is ígéretet tettünk, hogy év közben dönteni fogunk pluszjuttatásról azon hivatásgyakorlók esetében, akik kimaradtak a mostani nagy állami bérfejlesztési programokból. A szociális terület ilyen, úgyhogy azt javasoljuk a közgyűlésnek, hogy április elsejére visszamenőleges hatállyal havi álláshelyenként 50 ezer forint bérkiegészítést adjunk a szociális szektorban dolgozó kollégák számára. Azt gondolom, hogy összességében ez egy elég jelentős vállalás az önkormányzat részéről – fogalmazott a város vezetője, ígérve: más területeken is lépnek hasonlót, melynek bejelentését egy-másfél hét múlva teszik meg.

A város vezetője hozzátette: első körben december 31-ig tudják biztosítani a bérkiegészítést.

- Ennek alapvetően két oka van: egyrészt, hátha idén vagy éppen jövőre az állam meg tudja hozni a döntést a szociális terület béremeléséről. Másodsorban pedig mi minden ilyen vállalásunkat a helyi gazdaság teljesítményéből és eredményéből tudjuk finanszírozni. Nyilván azon fogunk dolgozni, hogy a 2024-25-ös gazdasági eredmény is olyan legyen, hogy ilyen juttatásokat tudjunk belőle adni. Bízom benne, hogy ez sikerül, és ebben az esetben ugyanez a lehetőség folytatható lesz, de erről dönteni majd az ősz-tél folyamán lehet. Az erre vonatkozó szándékot már most mindenképpen szeretnénk kifejezni, de az biztos: április 1-től december 31-ig ezt a havi 50 ezer forintos pluszjuttatást biztosítani a kollégák számára biztosítjuk.