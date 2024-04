Még az előző városvezetés pályázott sikerrel az óvárosi Mondbach kúria felújítására, de a beruházás előzménye a 2013-as évekig nyúlik vissza. Ekkortájt még magánkézben volt az épületegyüttes, és a korabeli híradások szerint a végrehajtó 130 millió forintos vételárért kínálta eladásra.

Az Óváros akkori fideszes körzeti képviselője, Hingyi László mindig is szívügyének tekintette Pentele sorsát. Határozott célja volt, hogy megmentik ezt az örökséget, és a lehetőségek függvényében újjáépítik, hogy méltó ékköve legyen a városrésznek. A hathatós tárgyalásának eredményeként 75 millió forintért tudta megvásárolni az ingatlant az önkormányzat. Ekkor került a város tulajdonába a kúria és a malom épülete, első lépésként pedig gondoskodtak a terület kitakarításáról és őrzéséről. Felmérték a műemléki épületek állapotát, tanulmánytervet készítettek, rendezték a telekügyi kérdéseket, és a helyi sajátosságok figyelembe vételével már tervezték azt is, miként lehetne hasznosítani a városlakók számára (galéria, rendezvény- és bemutatóterem, parkosítás, szállás, múzeum, interaktív központ, szabadtéri foglalkozások, iroda a körzeti megbízott rendőrnek, stb.). Kisebb-nagyobb munkálatokat is végzett a területen az akkori önkormányzat saját erőből, közben keresték a pályázati lehetőségeket, amellyel támogatást nyerhetnek a műemléki védelem alatt álló Mondbach-kúria és környezetének felújítására. – írja a duol.hu.