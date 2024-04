Ariadné fonala címmel nyílt kiállítás a Szombathelyi Képtár textilgyűjteményéből a kápolnásnyéki Halász-kastélyban. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola és a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány 2024-es évének első nagyszabású kiállítása április 20-án, szombaton nyílt meg. Tereiben olyan alkotók - méreteiben és alkotási folyamatában is – monumentális munkái láthatók, akik a magyar textilművészet legjavát képviselik.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Ám ez a Savaria Múzeumból érkező páratlan merítés mégsem átfogó vagy éppen teljeskörű – hívja fel a közönség figyelmét L. Simon László, a kiállítás kurátora, aki így fogalmazott a tárlat kapcsán: „Azért is szerettem volna kiállítást rendezni - a hazai művészeti életben a 2016-os megnyitása óta már magának nevet és rangot szerzett kápolnásnyéki Halász-kastélyban - a szombathelyi gyűjtemény legjobbjaiból, hogy a kastély visszatérő és újonnan érkező látogatóiban is tudatosítsuk: a magyar textilművészet világszínvonalú, a Savaria Múzeum gyűjteménye pedig kiemelkedő jelentőségű. A műfaj jellegéből és a területen ismertté vált alkotók viszonylag kisebb számából következően akár átfogó képet is lehetne adni egy ilyen válogatáskor, ám a Halász-kastély tereinek mérete és különösen a termek belmagassága korlátozott abban, hogy olyan nagyszerű műveket és bemutathassak a Velencei-tóhoz utazó közönségnek, amelyek nekem a személyes kedvenceim közé tartoznak. A válogatás maximálisan szubjektív: semmiképpen sem törekedtem arra, ami egy művészettörténésztől elvárható lenne, azaz hogy a műfaj, illetve a szombathelyi gyűjtemény összetettségét feltárjam…”

Kazai Viktor, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány elnöke köszöntőjében rámutatott arra a nagyszabású munkára, amelyet egy olyan kiállítótér tartalommal való megtöltése jelent, mint ami a Halász-kastélyban folyik. L. Simon László a Savaria Múzeumról szólva pedig elmondta: Magyarország legfantasztikusabb textilgyűjteményét és képzőművészeti remekek sokaságát őrzi, így nagy élmény volt az itteni válogatás. Csapláros Andrea, a szombathelyi Savaria Múzeum igazgatója is eljött a megnyitóra, ahol bemutatta a szombathelyi gyűjteményt, valamint két, a Halász-kastélyban kiállított személyes kedvencét is. A tárlat július 14-ig várja a látogatókat.