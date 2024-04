Aki viszont még fázósabbak, vagy egyéb okokból szeretné továbbra is igénybe venni a szolgáltatást, természetesen megteheti. Jelezheti igényét az illetékes fűtési megbízottnak, lakásszövetkezetnek vagy közös képviselőnek. A lakásoknak külön-külön nem, csak a háztömböknek, a lakóközösségek egésze részére adható fűtési célú hő. Az arra jogosultak a SZÉPHŐ Zrt. internetes felületén gyorsan bejelenthetik igényüket a folytatásra, de a távhőszolgáltató lehetőséget biztosít személyesen is eljárni a Honvéd utcai ügyfélszolgálati irodában. Fontos információ viszont, hogy az április 15. után kért fűtéshosszabbítás esetében a leállás nem lesz automatikus, az erre vonatkozó igényt külön jelezni kell a távhőszolgáltatónak.



A cég rendelkezésre állási kötelezettsége miatt, a házak belső rendszerét érintő átalakítás a fűtési szezon végéig, vagyis május 15-ig nem végezhető. A rendszereknek ugyanis addig feltöltve, kilégtelenítve, indulásra kész állapotban kell maradniuk A fűtésátalakítások szabályokhoz kötöttek, tehát aki módosítaná a lakáson belüli fűtésrendszert, azt csak a SZÉPHŐ Zrt. előzetes hozzájárulásával teheti meg. A panelépületekben a lakások számától függetlenül, a fűtési rendszerre egy nagy egységként kell tekinteni. Az egyes lakásokban elvégzett átalakítások hatással vannak a többi otthon fűtésére is. A cég munkatársai tanácsokkal szolgálnak a radiátor kiválasztásához és a szerelési munkálatokhoz is. A kivitelezéshez szükséges ürítést-töltést a közös képviselőn, fűtési megbízotton, lakásszövetkezeten keresztül lehet megrendelni május 15. után. Bár a munkálatokat csak a fűtési időszakon kívül lehet megkezdeni, arra előkészülni, a szükséges távhőszolgáltatói jóváhagyást, mivel az nem évül el, beszerezni az évben bármikor lehet, így elkerülhető a hosszabb várakozási idő.



Az igények benyújthatók gyorsan, kényelmesen a társaság elektronikus ügyfélszolgálati rendszerén, amely a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu webcímen érhető el. Amennyiben nem rendelkezik internetes hozzáféréssel, keresse fel személyesen, nyitvatartási időben a SZÉPHŐ Zrt. Székesfehérvár, Honvéd utca 1. szám alatti ügyfélszolgálatát. A távhőszolgáltató igyekszik a kérelmeket rövid időn belül megválaszolni, de előfordulhatnak olyan időszakok, amikor csak a maximális 30 napos határidővel tudják kiállítani a szükséges dokumentumokat.