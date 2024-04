Ancsa egy keverék kislány, aki nagyjából 10 hónapos lehet. Fiatal korából adódóan még igen kajla, de egy kis neveléssel ez könnyen orvosolható. Tökéletes családi kutyus válna belőle. Jelenleg közepes termetű és nagyobb már nem lesz.

Ancsa

Forrás: ASKA

Csajka egy ivartalanított fiú, aki a becslés szerint 2022 júliusában született. Kimondottan rossz állapotban került a menhelyre, szőr nem igazán volt a testén, de a megfelelő ellátást megkapva hamar helyrejött. Kistestű, bújós kutya, aki szereti hallatni a hangját. Gondozói szerint játékos, eleven, jelleme miatt pedig ideális választás lenne kezdő kutyásoknak.

Csajka

Forrás: ASKA

Emma feltehetően 2022 májusában született, ivartalanított kistestű keverék hölgy. Egy igazán kedves kutya, aki ebtársaival is jól kijön, jelenleg is több kutyával él együtt. Kintre és bentre is ajánlják.

Emma

Fotó: Bakos-Kapasi Zsofi

Frida a mai csapat ’legidősebbje’, 2021 decemberében született. A komoly tekintet mögött egy kedves kutyalány bújik meg. Jól érzi magát más kutyák társaságában, de egyedül is elvan. Őt is családi kutyának ajánlják főként, de egyedül élő gazdinak is hű társa lenne.

Frida

Forrás: ASKA

Végül pedig Stella, aki egy 2 éves körüli stafi lány. Nagyon megviseli, hogy kennelben kell élnie, így gondozói bíznak benne, hogy hamarosan eljön az ő ideje is. Nagyon szeret az emberek közelében lenni, amit ki is mutat. Négylábú barátait ugyanekkor megválogatja, így egy olyan hely lenne számára a jó, ahol nincs másik állat.

Stella

Forrás: ASKA

A kutyusok után érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: a 06/30-903-8218-as telefonszámon az [email protected] e-mail címen.