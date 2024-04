Fehér Anna 1947-ben született, maga is látássérült volt. Családjával 1959-ben költözött Budapestre, ahol érettségi után a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán tanult tovább. Egyházi kapcsolatai miatt azonban kizárták, így diplomáját csak később, 1979-ben szerezhette meg. Pedagógusként hét évet dolgozott a Vakok Iskolájában, időközben titokban tett szerzetesi fogadalmat. 1982-ben alapította meg a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonát - ma már óvodája és iskolája is van -, aminek közel 40 évig igazgatója is volt. Az intézetbe az országban egyedülálló módon mozgásszervi fogyatékossággal élő látássérült gyermekeket is befogadnak. Anna nővér 2021-ben Covid fertőzés következtében hunyt el.